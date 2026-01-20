"사러 오지 말고, 놀다 가!" 광주 29개 시장이 머무는 공간으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부 공모 선정…전통시장·상점가 29곳 지원

국비 14억6천만원 확보, 문화·경영·안전 강화

광주시, 체류형 시장 전환으로 활력 높인다

광주광역시가 전통시장을 '사는 곳'에서 '머무는 곳'으로 바꾸는 사업에 속도를 낸다.

광주시는 중소벤처기업부 '2026년 전통시장 활성화 및 안전관리패키지 지원사업' 공모에서 지역 전통시장과 상점가 29곳이 선정돼 국비 14억6,000만원(총사업비 20억7,000만원)을 확보했다고 20일 밝혔다.

광주 서구 양동복개상가 전통시장에서 시민들이 야시장과 문화행사를 즐기고 있다. 광주시는 중소벤처기업부 공모를 통해 ▲문화관광형시장 2곳 ▲시장경영지원 25곳 ▲안전관리패키지 지원 2곳을 선정해 전통시장을 문화·관광·안전이 결합된 공간으로 육성할 계획이다. 광주시 제공

'문화관광형시장' 사업은 지역의 역사·문화·관광자원과 전통시장을 연계해 특화 콘텐츠를 개발·운영하는 2개년 사업이다. 지난해 남광주시장에 이어 올해 무등시장과 용봉패션의거리가 새롭게 선정되면서, 광주에서는 모두 3개 시장이 문화관광형시장으로 운영된다.

'시장경영 지원' 사업에는 시장 매니저와 배송 매니저 운영 등을 통해 상인들의 전문성과 경영 역량을 높이는 내용이 담겼다. 이번에 동구 대인시장 등 6곳, 서구 양동복개상가 등 6곳, 남구 백운광장골목형상점가 등 3곳, 북구 운암시장 등 6곳, 광산구 송정매일시장 등 3곳, 상인연합회가 포함돼 모두 25곳이 선정됐다.

'안전관리패키지 지원' 사업은 전통시장 화재 예방과 안전 강화를 위해 전기·소방·가스 등 노후 시설 개선과 안전설비 설치를 지원하는 사업으로, 양동복개상가 등 2곳에 지원이 이뤄진다.

백은정 경제정책과장은 "전통시장은 단순한 소비 공간을 넘어 지역의 특색과 매력을 담은 문화 소통의 장"이라며 "문화관광형시장 등 특성화 사업을 통해 시민과 관광객이 함께 즐기고 머무는 전통시장을 만들어가겠다"고 말했다.





광주시는 이와 함께 올해 12개 전통시장을 대상으로 노후 시설을 개선하는 '전통시장 시설현대화사업'을 추진하고, 주차환경개선사업(1곳)도 병행한다. 또 송정역상권과 충장상권을 대상으로 공동 브랜드 개발, 청년상인 육성, 대표 축제 운영 등을 포함한 상권 활성화 사업(르네상스)을 이어가며 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높일 계획이다.





