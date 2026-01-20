본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI 기본법 시행 'D-2'…"모호한 고영향 AI 범위, 현실 반영 못해"

노경조기자

입력2026.01.20 09:52

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

업계 "이중 규제·스타트업 대응 부담 우려"
정부 "규제보다 진흥…1년 이상 계도기간"

오는 22일 세계 최초로 전면 도입되는 인공지능(AI) 기본법에 대해 산업계는 취지에 공감하면서도 생태계 조성을 저해할 수 있다는 우려를 내비치고 있다.

AI 기본법 시행 'D-2'…"모호한 고영향 AI 범위, 현실 반영 못해"
AD


AI 기본법의 정식 명칭은 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법'이다. 2024년 12월 국회 본회의를 통과한 이 법은 AI 개발·육성, 윤리·신뢰성 확보를 위한 정부 지원 거버넌스 체계의 바탕이 됐다. 동시에 사업자에게는 투명성과 안전성 확보를 위한 의무를 부과하고 있다.


고영향 AI를 규제한다는 점에서 유럽연합(EU)의 'AI Act'와 성격이 같다. 다만 AI Act는 AI의 위험을 네 단계(금지된 위험, 고위험, 제한적 위험, 최소 위험)로 세분화하고, 인간 기본권에 명확한 위협으로 간주되는 특정 유형의 AI를 명시적으로 금지해 고영향 AI의 범위가 모호하게 규정돼 있는 AI 기본법보다 가이드라인이 촘촘하다. EU는 2024년 법안을 먼저 마련한 후 업계와 조율하며 전면 시행 시기를 2027년 말로 미뤘다.


업계에서는 AI 기본법이 고영향 AI로 분류된 의료·에너지·교통 등 국민 생활과 밀접한 분야의 AI 성장을 막을 것이란 지적이 나온다. AI 기술 고도화를 추진하는 단계에서 규제가 가해지면 기업들의 부담만 커질 수 있어서다. 특히 스타트업은 규제 변화에 대응할 인력과 자원이 부족하다는 입장이다. 스타트업얼라이언스가 지난해 말 국내 AI 스타트업 101개 사를 대상으로 조사한 결과 98%가 AI 기본법에 대비한 실질적 대응 체계를 갖추지 못했다고 응답했다.


한 관계자는 "의료 AI의 경우 이미 의료기기법, 디지털의료제품법 등을 적용받고 있어 AI 기본법은 이중 규제일 수밖에 없다"며 "스타트업은 AI 원툴인 곳이 많아 더욱 부담을 느낄 것"이라고 말했다.


AI 기본법은 딥페이크나 허위정보 유포·확산 방지 등을 목적으로 생성형 AI 결과물도 규제한다. 이와 관련해 AI 활용에 대한 이용자 거부감이 큰 콘텐츠 업계도 고민이 깊다. 게임이나 웹툰 등을 제작할 때 AI를 보조 수단으로 활용하는데 그 비율을 구체화하기 어려워 다수의 이미지에 워터마크를 넣어야 하는 상황이 됐기 때문이다.


콘텐츠 업계 한 관계자는 "콘텐츠는 창작의 가치가 중요한 만큼 AI 생성물에 대한 반감이 크다"며 "'글은 사람이 쓰고, 그림은 AI가 그렸다' 정도로 명확하게 구분할 수 있는 게 아니라면 AI를 얼마만큼 활용했는지 명확하게 구분할 수 없어 혼란과 논란이 생길 수 있다"고 말했다.


AI 기본법 시행 'D-2'…"모호한 고영향 AI 범위, 현실 반영 못해" 서울 강남구 코엑스 더플라츠에서 열린 'AI 콘텐츠 페스티벌'에서 방문객이 AI 아티스트 커뮤니티 작품을 관람하고 있다. 연합뉴스


각종 우려 속에서 기업들은 당장 이틀 앞으로 다가온 AI 기본법 대응에 분주하다. 카카오는 다음 달 4일부터 AI에 기반해 운용되는 맞춤형 콘텐츠 추천과 광고 서비스가 포함될 수 있으며, AI로 생성한 결과물을 제공할 경우 관련 법에 따라 고지·표시하도록 하는 내용의 개정 약관을 시행한다. 네이버도 내부 지침 마련 중인 것으로 전해졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 일단 필요한 최소한의 규제를 합리적이고 유연하게 운용한다는 방침이다. AI 기본법 위반 행위 적발 시 최대 3000만원의 과태료가 부과되는데, 법 시행 초기 시장 혼란을 최소화하기 위해 1년 이상 계도기간을 두기로 했다. 과기정통부 관계자는 "규제에 초점이 맞춰져 있지만 기본법이 AI 연구·개발 지원, 전문 인력 양성 등 산업 진흥을 위한 근거를 마련했다는 점에 의미가 있다"며 "스타트업을 위해서는 통합안내지원센터를 운영해 컨설팅할 계획"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제뉴스채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교적

  • 26.01.2007:16
    "K 붙으면 힙하잖아" 한국 유행 따라하는 美…치맥 먹고 화장품 싹쓸이까지④
    "K 붙으면 힙하잖아" 한국 유행 따라하는 美…치맥 먹고 화장품 싹쓸이까지④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기