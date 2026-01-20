속초시, 2026년 노인 일자리·사회활동 지원사업 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초문화예술회관서 발대식 개최

노인 일자리 사업 참여 인원 4000명 돌파

강원도 속초시가 20일부터 23일까지 4일간 속초문화예술회관에서 '2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업 발대식'을 개최하고 노인 일자리 사업을 본격 추진한다.

지난해 6월 26일 열린 제2회 구인구직자 만남의 날 행사 모습. 속초시 제공

이번 발대식에는 5개 수행기관 소속 참여 어르신 2250명이 참석한다. 근로활동 중 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위한 교육과 함께 사업 참여자로서 자긍심을 높이고 결의를 다지는 시간으로 구성됐다.

노인 일자리 및 사회활동 지원사업은 어르신에게 다양한 일자리를 제공해 안정적인 노후생활을 돕고 사회참여 기회를 확대하는 사업이다. 참여 대상은 만 65세 이상 기초연금 수급자이며, 일부 유형은 만 60세 이상도 참여할 수 있다.

2026년 속초시 노인 일자리 사업은 총 66개 사업으로 운영된다. 참여 인원은 4059명으로 전년 대비 252명 늘었다. 예산은 187억원으로 전년 대비 19억원 증액됐다.

사업 유형은 공익활동, 역량활용, 공동체사업단으로 구성된다. 참여 어르신은 속초시를 비롯해 속초시니어클럽, 속초시노인복지관, 속초종합사회복지관, (사)대한노인회 속초시지회 등 5개 수행기관이 운영하는 사업에 참여하게 된다.





이병선 속초시장은 "노인 일자리 및 사회활동 지원사업을 통해 어르신들의 안정적인 소득 기반 마련은 물론 지역사회와 함께하는 건강하고 활기찬 노후를 만들어갈 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





