케이뱅크, ‘햇살론 특례’ 상품 출시…금리 3.4%P 인하

케이뱅크가 '햇살론 특례' 상품을 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 상품 출시는 서민금융진흥원의 정책금융 상품 체계 개편에 맞춘 것이다. 서금원은 기존 4개로 나눠 운영하던 정책서민금융 상품을 '햇살론 특례'와 '햇살론 일반'으로 통합했다.

케이뱅크는 기존 정책서민금융 상품 중 '햇살론15'를 꾸준히 공급했으며, 이번 개편을 통해 보다 단순한 상품 구조와 강화된 금리 혜택을 제공한다.

햇살론 특례 상품의 대출금리는 연 12.5%로 기존 햇살론15 상품 금리(연 15.9%) 대비 3.4%포인트 인하됐다. 특히 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 사회적 배려 대상자는 연 9.9%의 금리가 적용된다.

또한 햇살론 상품은 대출을 성실히 상환하거나 서금원의 금융교육 과정을 이수하는 등 일정 요건을 충족할 경우 최대 3%포인트의 금리 인하 인센티브가 제공된다. 이를 통해 고객은 대출 기간 중 추가적인 금리 부담 완화 효과를 누릴 수 있다.

지원 대상은 연 소득 3500만원 이하이면서 신용점수 하위 20%에 해당하는 저신용자다. 대출한도는 최대 1000만원이며, 대출 기간은 3년 또는 5년 중 선택할 수 있다. 또한 ▲1년 거치 후 3년 상환 ▲1년 거치 후 5년 상환 방식도 제공해 상환 초기 부담을 완화했다.

아울러 중도상환수수료가 전액 면제돼 여유 자금이 생길 경우 언제든지 원금을 상환할 수 있다.

케이뱅크는 '햇살론 일반' 상품을 올해 1분기 내 출시해 정책서민금융 상품 라인업을 지속해서 확대할 계획이다. 또한 소상공인·자영업자 지원을 위해 지역 신용보증재단과 협업한 '사장님 보증서 대출' 등을 공급하며 정책자금 지원 역할도 충실히 수행하고 있다.





케이뱅크 관계자는 "가계대출과 기업 대출 영역 전반에서 포용 금융을 확대하며 정책자금 공급 역할을 강화하고 있다"며 "앞으로도 정책서민금융 상품의 안정적 운영과 확대를 통해 서민과 소상공인을 위한 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.





