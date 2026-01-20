"AI·바이오·방산 등 전략산업 한 바구니에"…RISE 코리아전략산업액티브 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 'ABCDEF' 전략산업, 하나의 ETF로 구성

정책 모멘텀과 글로벌 성장 트렌드에 동시 투자

KB자산운용은 정부가 육성하는 국가 전략산업에 집중적으로 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)를 20일 상장한다고 20일 밝혔다.

RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 정부가 제시한 'ABCDEF 전략산업'을 하나의 ETF로 편리하게 투자하도록 만든 상품이다. 정부 정책 지원과 글로벌 구조적 성장 흐름이 동시에 작용하는 산업을 중심으로, 액티브 운용 전략을 통해 시장 대비 초과 성과를 추구한다.

정부는 출범 이후 AI·반도체(A), 바이오(Bio), 콘텐츠·문화(Culture), 방산(Defense), 에너지(Energy), 첨단 제조(Factory) 등을 국가 중점 육성 산업으로 선정하고 예산·제도·금융 전반에서 지원을 확대하고 있다. 해당 산업군은 글로벌 트렌드와 맞물려 중장기 이익 성장 가시성이 높은데다 정책 모멘텀까지 더해지면서 국내 증시의 핵심 성장 동력으로 평가받고 있다.

RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 각 전략산업 내에서 산업 대표 기업과 정책·수요 변화에 따른 구조적 수혜 기업을 선별해 포트폴리오를 구성한다. 액티브 ETF인 만큼 시장 환경 변화에 따라 산업과 종목 비중을 탄력적으로 조정하고, 지수 편입·편출이나 기업 이벤트 등 다양한 투자 기회를 적극적으로 활용하는 것이 특징이다.

AI·반도체(A) 분야에선 AI 학습·추론 수요 확대에 따른 AI 반도체 시장 성장과 더불어 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 등 고대역폭메모리(HBM) 중심의 국내 반도체 경쟁력에 주목한다. 바이오(B) 분야의 경우 제도 개선과 산업 클러스터 확산 속에서 위탁개발생산(CDMO)을 중심으로 한 구조적 성장에 초점을 맞췄다.

콘텐츠·문화(C)는 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 정부의 문화 수출 확대 정책 수혜를, 방산(D)은 지정학적 리스크 장기화 속 수출 경쟁력과 밸류체인을 갖춘 국내 방산 산업의 성장을 주요 투자 포인트로 삼는다. 에너지(E)는 AI 전력 수요 증가와 에너지원 전환 흐름에 따른 원전·재생에너지·전력 인프라 관련 기회를, 첨단 제조(F)는 AI·로봇·센서 기반의 스마트팩토리 투자 확대에 따른 제조업 경쟁력 회복 가능성에 주목한다.





이준석 KB자산운용 ETF마케팅실장은 "RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 한국 경제의 중장기 성장축을 이루는 전략산업을 하나의 상품으로 담은 액티브 ETF"라고 소개했다. 이어 "정책 모멘텀과 글로벌 성장 트렌드, 기업 펀더멘털을 종합적으로 고려한 만큼 국내 증시의 구조적 재평가를 기대하는 투자자에게 의미 있는 투자 대안이 될 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

