본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI·공급망 재편·비만치료제…K바이오 '핫이슈' 5대 키워드

정동훈기자

입력2026.01.20 08:37

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 바이오산업은 공급망과 정책, 기술이 동시에 재편되는 변곡점을 맞을 전망이다.

AI·공급망 재편·비만치료제…K바이오 '핫이슈' 5대 키워드
AD

20일 한국바이오협회 산하 한국바이오경제연구센터가 정리한 '2026 바이오산업 전망 리포트'에 따르면, 글로벌 바이오 질서 변화의 촉매는 지난해 12월 발효된 생물보안법(Biosecure Act)이다. 중국 바이오 기업과의 거래 제한이 현실화되면서 미국의 의약품 관세·약가 인하 정책과 맞물려 원료의약품(DS)·완제의약품(DP) 공급망 재설계가 본격화되고, 한국·인도·일본·유럽 기업 간 '대체 생산기지' 선점과 전략적 파트너 경쟁이 심화될 것으로 예상된다. 동시에 중국은 정부 주도의 바이오산업 육성, R&D(연구개발) 투자 확대로 신약 개발·임상 역량을 끌어올리며 미·중·유럽 3강 구도 형성에 속도를 내고 있다. 리포트는 중국의 바이오제약 기술이전 규모가 2024년 94건 519억달러(약 76조 4798억원)에서 지난해 150건 1300억달러(약 191조원)로 급증했다고 짚었다.


국내 정책 환경도 '국가 성장전략' 관점에서 바이오로 무게중심이 이동한다. 정부는 바이오산업을 국가전략산업으로 육성하며 통합 거버넌스를 통해 정책 집행 속도를 높이고, 국무총리 소속 '국가바이오혁신위원회' 출범을 통해 인허가 심사기간 단축 등 글로벌 진출 지원을 강화한다는 구상이다. 데이터 활용 규제특례, 임상 3상 특화펀드 조성 등을 포함한 '초격차혁신 15대 선도 프로젝트'도 메가 바이오 과제를 중심으로 조기 성과 창출을 뒷받침할 축으로 제시됐다.

시장 측면에서는 비만치료제와 CDMO(위탁개발생산)가 올해에도 성장의 중심에 설 것으로 관측된다. GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 기반 비만 시장이 2030년까지 연평균 20% 성장할 것이란 전망 아래, 주사제 중심의 경쟁이 경구제·장기지속형 등 제형 혁신 경쟁으로 확장되며 기술·임상·공급 역량이 승부를 가를 핵심 변수로 부상한다. 신약 임상 및 파이프라인 확대에 따른 생산 수요 증가, 장기 수주 구조를 기반으로 한 생산능력 확충, 오리지널 의약품 특허 만료와 생산기지 다변화 흐름은 CDMO 시장의 경쟁 구도를 다시 짜는 요인으로 꼽힌다. 한국 기업들에는 정책 변화가 오히려 글로벌 경쟁 기반을 마련하는 계기가 될 수 있다는 평가다.


산업 구조 전환의 키워드는 '바이오×AI'다. 리포트는 AI가 선택이 아닌 '기본 인프라'로 자리 잡으면서 신약개발 밸류체인 전반에서 활용이 빠르게 확산되고, AI 도입 여부가 기업 간 생산성과 성공률 격차를 벌리는 분기점이 올해에 더 뚜렷해질 것으로 봤다. 임상 설계·환자 선별·성공확률 예측은 물론, 동물실험을 보완·대체하는 시뮬레이션과 데이터 모델 활용이 확대되며 '개발 효율을 극대화하는 플랫폼 경쟁'이 치열해진다는 분석이다. 국내 AI 신약개발 기업들도 파이프라인의 본격 가시화 국면에 진입할 것으로 전망됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

마지막 축은 특허 만료와 M&A(인수합병) 활성화다. 글로벌 빅파마의 핵심 블록버스터 제품들이 순차적으로 특허 보호 만료 국면에 접어들면서 매출 공백이 발생하고, 이를 메우기 위한 전략적 인수합병(M&A)과 기술이전(L/O)이 늘어날 가능성이 높다. 바이오시밀러 시장은 2030년 106조원 규모로 성장하고 연평균 30% 성장세를 보일 것으로 제시됐으며, 시장 구조 변화 속에서 CDMO·플랫폼 기업의 가치가 재평가될 여지도 커진다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…뉴요커 일상에 스며들다④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

  • 26.01.1913:33
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'
    ①"한국은 힙하다"…글로벌 트렌드섹터 'K라이프스타일'

    #프랑스의 파리에 거주하는 텐진 라돈(27세·여)씨는 요즘 한국식 스킨케어에 푹 빠졌다. '스킨→세럼→아이케어→립케어→페이스 크림' 등의 순으로 기초화장품을 세분화해 사용하고, 매일 선크림으로 바른다. 지난해 11월 파리 지하철 최대 환승역이 있는 샤틀레 지역의 화장품 멀티브랜드숍(MBS) '모이다'에서 만난 그는 한국 뷰티기업 에이피알이 선보인 브래드 메디큐브의 '제로모공패드' 2통을 장바구니에 담고 있었다. 라돈

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기