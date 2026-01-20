[클릭 e종목]"NH투자증권, 호실적과 배당 기대감…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표주가 2만5000원→3만원 상향 조정

DB증권은 20일 NH투자증권에 대해 양호한 실적이 이어질 것으로 보고 목표주가를 기존 2만5000원에서 3만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

나민욱 DB증권 연구원은 "목표주가 상향 근거는 최근 증시 호조에 따른 실적 추정치 상향 조정에 기인한다"고 설명했다.

NH투자증권의 지난해 4분기 실적은 시장 전망치를 웃돌 것으로 보인다. 나 연구원은 "4분기 지배순이익은 전년 동기 대비 94.6% 증가한 2141억원으로 기대치를 6.8% 상회할 것"이라며 "브로커리지 수수료는 증시 호조에 따른 일평균 거래대금 증가 영향으로 전분기 대비 18.6% 증가하고 기업금융(IB) 수수료는 계절적 비수기 영향으로 9.5% 감소, 트레이딩 및 기타손익은 11월 중 시장금리 상승에 따른 채권매매평가손익 부진으로 64.9% 감소했을 것"이라고 말했다. 이자손익은 신용공여 및 주식담보대출 등이 고루 성장하며 9.7% 증가했을 것으로 예상된다.

NH투자증권은 분리과세 요건을 충족할 것으로 기대된다. 나 연구원은 "2025년 배당성향 46.2%(DPS 1250원)로 배당 우수형 기준에 따라 분리과세 요건을 무난히 충족할 것"이라며 "기대 배당수익률은 2025년 5.9%, 2026년 6.0%로 업종 내 최고 수준을 보일 것"이라고 내다봤다.





향후 종합투자계좌(IMA) 인가 취득에 따른 기대감도 유효한 상황이다. NH투자증권은 지난해 9월 IMA 인가 신청 후 아직 심사가 진행되고 있다. 나 연구원은 "향후 IMA 인가 취득 시 트레이딩 및 IB 부문 실적 개선 기대감이 유효하다"면서 "NH투자증권의 발행어음 한도 대비 소진율은 56%로 경쟁사 대비 낮은 편이나 발행어음은 자금 조달 수단 측면이 강했다는 점에서 향후 IMA 인가 시 발행 니즈는 보다 높을 것"이라고 말했다.

