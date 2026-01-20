본문 바로가기
[인사]우리투자증권

김진영기자

입력2026.01.20 07:15

<승진>

◇ 부사장

△리테일부문장 이기조 △리스크관리부문장 이위환


◇ 전무

△IT본부장 김종구 △HR본부장 홍순만


◇ 상무

△준법감시인 위성관


◇ 상무대우

△PI본부장 김근배


<부문장/본부장 전보>

◇ 부사장

△IB부문장 양완규


◇ 상무대우

△기업금융본부장 이화순 △종합금융본부장 백승학 △AI전략본부장 김영종


<부서장 전보>

◇ 이사대우

△기업금융1부장 박경태 △기업금융2부장 이한별 △기업금융3부장 윤석주

△투자금융1부장 조성룡 △종합금융1부장 김영문

△종합금융사업추진부장 이영준 △IB사업추진부장 박승구

△영업솔루션부장 고동한


◇ 부장

△투자금융2부장 송기웅 △투자금융3부장 최순우 △종합금융3부장 정해주

△종합금융사업관리팀장 김주연 △IB솔루션부장 박진상

△금융상품영업부장 진경훈 △디지털PB센터장 황성문

△UX개선부장 김정민 △리테일성장실장 김진혁 △AI테크팀장 윤덕중


<부서장 신규선임>


△구조화금융부장 강대준 △PI1부장 김선문 △자금부장 한기호




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

