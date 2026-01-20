본문 바로가기
덴마크, 그린란드 추가파병…나토에 '감시 작전' 제안

이승형기자

입력2026.01.20 06:22

"상당 규모 병력 추가…육군총장 동행"
덴마크 국방·그린란드 외무, 나토총장·EU 외교수장 면담

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 의지를 노골화하면서 덴마크가 그린란드에 병력을 추가 파병할 것으로 전해졌다.


덴마크, 그린란드 추가파병…나토에 '감시 작전' 제안 로이터연합뉴스
19일(현지시간) 덴마크 TV2 방송은 덴마크가 그린란드에 전투 병력을 추가 파병할 것이라고 국방부 소식통을 인용해 보도했다. 정확한 파병 숫자는 알려지지 않았지만 "상당한" 규모라고 이 방송은 전했다. 추가 병력은 이날 그린란드 수도 누크에서 북쪽으로 300㎞ 떨어진 칸게를루수악에 도착할 예정이며, 페터 보이센 덴마크 육군 참모총장이 이들과 동행할 것이라고 이 방송은 덧붙였다.


덴마크 북극사령부에 따르면 약 100명의 병력이 지난주 누크로 파견됐으며, 비슷한 규모의 병력이 칸게를루수악에도 배치됐다. 이 병력은 다른 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국 동참 아래 덴마크가 주도하는 그린란드 군사 훈련 '북극 인내 작전'을 개시하는 임무를 맡았다.


이날 벨기에 브뤼셀에 있는 나토 본부를 방문한 트뢸스 룬 포울센 덴마크 국방장관은 그린란드에서 '감시 작전'을 시작할 것을 나토에 제안했다. 포울센 장관은 마르크 뤼터 나토 사무총장과 면담을 마친 후 덴마크 방송에 "우리는 이를 제안했고, 사무총장은 그것에 주의를 기울였다. 바라건대 이제 이를 어떻게 구체화할 수 있는지에 대한 틀을 정할 수 있을 것"이라고 했다.


이날 논의에 참여한 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관도 "그린란드는 전 세계의 시선을 끄는 이례적인 상황에 놓여 있다"며 "이런 상황은 나토 틀 안에서 북극 국방·안보에 대한 협력을 강화할 것을 요구하고 있다"고 했다.


뤼터 사무총장은 회담 후 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "그린란드를 포함한 북극이 우리의 집단 안보에 얼마나 중요한지"에 대해 포울센 장관, 모츠펠트 장관과 논의했다며 "우리는 이러한 중요한 현안들에 대해 동맹으로서 협력을 지속할 것"이라고 했다.


팔 욘손 스웨덴 국방장관은 이날 나토 본부에서 별도로 열린 북유럽 국방장관 회의 후 그린란드를 향한 중국과 러시아의 위협을 막기 위해 더 많은 행동을 할 것을 요구하는 트럼프 대통령의 주장과 관련해 나토의 임무가 "앞으로 나아갈 방안이 될 수 있다"고 강조했다.


포울센 장관과 모츠펠트 장관은 브뤼셀에서 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표도 만나 EU 차원의 그린란드 지원을 요청했다. 칼라스 고위대표는 이들과의 만남 후 X에 "북극 안보는 대서양 공동 이익이며, 동맹인 미국과 논의할 수 있는 사안이다. 그렇지만 관세 위협은 이를 다뤄나가기 위한 방식이 될 수 없다"며 유럽은 자신의 이익을 지키기 위한 다양한 수단을 갖고 있다고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

