트럼프, 유럽에 "그린란드 관세 100% 실행" 엄포…군사 옵션엔 즉답 피해

NBC 뉴스 인터뷰

"유럽, 우크라 전쟁 집중해야…노벨평화상 관심 없다"

베선트, 유럽 보복 시사에 "현명하지 못해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽에 고율 관세 부과 계획을 반드시 실행하겠다고 경고했다. 그는 그린란드에 대한 군사적 옵션 사용 가능성에는 신중한 태도를 보이면서도, 유럽에는 그린란드 문제가 아닌 우크라이나 전쟁에 집중할 것을 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 19일(현지시간) NBC 뉴스와의 전화 인터뷰에서 그린란드 협상이 타결되지 않을 경우 유럽 국가들에 대한 관세 부과 계획을 실제로 실행할 것이냐는 질문에 "난 100% 그렇게 할 것"이라고 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 그린란드를 "완전하고 전면적으로" 매입하는 합의가 이뤄질 때까지 유럽 8개국의 수입품에 대한 관세 부과를 예고했다. 이에 따라 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드를 대상으로 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터는 25% 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔다.

그는 또 우크라이나 전쟁을 거론하며 유럽의 외교·안보 대응을 강도 높게 비판했다.

트럼프 대통령은 "유럽은 러시아와 우크라이나 전쟁에 집중해야 한다. 솔직히 말해 그 전쟁이 유럽에 어떤 결과를 가져왔는지 모두 보고 있지 않느냐"며 "유럽이 집중해야 할 것은 우크라이나 전쟁이지 그린란드가 아니다"라고 강조했다.

다만 그린란드를 무력으로 점령할 의사가 있느냐는 질문에는 "노 코멘트"라고 답하며 즉답을 피했다. 이와 관련해 NBC 뉴스는 트럼프 대통령이 그린란드 병합과 관련해 미국이 어디까지 나아갈 수 있을지에 대해 '신중한(guarded)' 태도를 보였다고 분석했다.

트럼프 대통령은 노벨평화상에 대해서는 "관심이 없다"고 말하면서도, 지난해 수상 불발과 관련해 노르웨이 정부에 대한 불만을 노골적으로 드러냈다. 그는 "노르웨이(정부)가 뭐라고 말하든 그들은 (노벨평화상 선정을) 전적으로 통제하고 있다"며 "그들은 아무런 관련이 없다고 말하지만 사실은 모든 것과 관련돼 있다"고 주장했다.

앞서 블룸버그 통신 등 외신은 트럼프 대통령이 전날 노르웨이 총리에게 보낸 서한에서 자신의 노벨평화상 수상 불발을 그린란드 통제 필요성과 연결 지었다고 보도한 바 있다.

트럼프 대통령은 인터뷰에서 자신이 취임 이후 평화 노력을 통해 8개의 분쟁을 종식시켰고 많은 생명을 구했다며, 이것이 노벨상보다 더 큰 보상이라고 강조했다. 그러면서 다시 한 번 "노벨상에는 관심이 없다"고 덧붙였다.

이와 관련해 트럼프 대통령 참모진 사이에서도 그린란드 문제를 둘러싼 유럽의 대응을 경계하는 발언이 나왔다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 유럽 국가들이 미국의 그린란드 관세 방침에 맞서 보복 조치를 검토하는 데 대해 "매우 현명하지 못한 대응"이라고 비판했다. 유럽연합(EU)은 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 대응하기 위한, 이른바 '무역 바주카포'로 불리는 통상위협대응조치(ACI) 발동을 검토하고 있다.





베선트 장관은 이날 스위스 다보스에서 개막한 세계경제포럼(WEF) 연차총회에서 취재진과 만나, 트럼프 대통령의 그린란드 병합 구상을 노벨평화상 수상 불발과 연결 짓는 일부 보도에 대해 "완전히 터무니없는 이야기(canard)"라고 일축했다. 그는 이어 "트럼프 대통령은 그린란드를 미국의 전략적 자산으로 보고 있다"며 "우리는 우리 반구의 안보 문제를 어느 누구에게도 위탁하지 않을 것"이라고 강조했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

