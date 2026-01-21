본문 바로가기
[Why&Next]이마트, 신세계푸드 자진상폐…속내는?

한예주기자

입력2026.01.21 07:10

이마트, 신세계푸드 완전 자회사 전환 속도
비상장 전환 후 재편·매각 시나리오 부상

이마트신세계푸드를 완전 자회사로 편입하기 위한 절차에 속도를 내고 있다. 공개매수 성과와 무관하게 상장사 체제를 정리하겠다는 방향성이 분명해지면서, 시장에서는 이번 상장폐지를 향후 사업 분할이나 매각 가능성까지 염두에 둔 포석이라고 해석하는 분위기다.


21일 업계에 따르면 이마트는 신세계푸드 상장폐지를 위해 주식의 포괄적 교환 등 다양한 방법을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 진행한 공개매수가 기대에 못 미쳤지만, 상장사 체제에서 신세계푸드를 계속 유지하는 것이 이마트의 중장기 전략과 부합하지 않는다는 판단에는 변화가 없다는 해석이 나온다.


이마트는 지난 7일 신세계푸드 공개매수 절차를 마무리했는데, 응모 물량은 목표치의 약 30%에 그쳤다. 이로 인해 이마트의 지분율은 66%대까지 올라갔으나, 자진 상장폐지 요건인 95%에는 미치지 못했다. 공개매수 가격을 기준으로 한 주가순자산비율(PBR)이 0.59배에 불과해 장부가치 대비 지나치게 낮다는 소액주주 반발이 주된 원인으로 꼽힌다.


다만, 이마트는 이미 의결권 기준 3분의 2 이상을 확보한 상태로, 향후 주식의 포괄적 교환 등 법적 절차를 통한 완전자회사 전환 가능성도 거론된다.


[Why&Next]이마트, 신세계푸드 자진상폐…속내는?
"상장사 실익 없다"

이마트가 신세계푸드를 100% 자회사로 편입하기로 한 것은 상장사 구조가 더 이상 실익이 없다는 판단에서 출발했다는 분석이 우세하다. 공시 의무와 소수주주 관리, 의사결정 과정에서의 제약은 수익성이 낮고 변동성이 큰 사업일수록 부담이 커진다. 핵심 성장 자산이라면 이를 감내할 수 있지만, 그렇지 않을 경우 상장 유지가 전략적 족쇄로 작용할 수 있다는 것이다.


완전 자회사 체제로 전환하면 사업 구조 조정과 비용 효율화 과정에서의 기동성이 높아진다. 유통·물류·구매 부문에서의 내부 시너지 조정도 보다 자유로워진다. 외부 이해관계자의 시선을 의식하지 않고 중장기적인 관점에서 사업을 재설계할 수 있는 셈이다.


이 같은 판단은 이마트의 자산 포트폴리오 재정비 흐름과 맞닿아 있다. 이마트는 최근 수년간 핵심 자산은 선택과 집중을, 비핵심 자산은 정리나 관리 중심 전략을 취해왔다. 이 과정에서 신세계푸드는 공격적인 외형 확대보다는 사업 효율과 구조 안정성 관점에서 접근해야 할 자산으로 재정의됐다는 분석이 나온다.


실제 신세계푸드는 과거부터 매각 가능성이 거론돼온 계열사다. 2020년 한앤컴퍼니와 매각 논의가 오갔지만 가격 눈높이 차이를 좁히지 못해 무산된 것으로 알려졌다. 유통 본업과의 시너지가 제한적인 데다, 식품 제조와 외식 사업은 경기 부침이 커 투자 대비 성과를 예측하기 어렵다는 점이 부담 요인으로 작용했다는 평가다.


신세계푸드 영업이익율 1%…수익성 낮은 사업 정리 잇따라
[Why&Next]이마트, 신세계푸드 자진상폐…속내는?

이 같은 인식은 실적 흐름에서도 확인된다. 신세계푸드는 최근 3년간 매출을 꾸준히 늘려왔지만, 영업이익률은 1%대에 머물렀다. 외형 성장과 수익성 개선이 분리된 구조였다. 지난해 3분기 연결 기준 영업이익은 17억원으로 전년 동기 대비 41.4% 감소했다. 급식사업부 매각 효과가 반영되며 지난해 연간 기준 컨센서스는 매출 1조4803억원, 영업이익 404억원으로 추정되지만, 구조적 체질 개선으로 보기에는 한계가 있다는 지적도 나온다.


실제 신세계푸드는 최근 1년간 수익성이 낮은 사업을 단계적으로 정리해왔다. 노브랜드 피자 철수, 미국 대체육 자회사 '베러푸즈' 청산, 스무디킹 정리가 대표적이다. 이후 지난해 8월 단체급식 사업부를 1200억원에 아워홈에 매각하면서 사업 포트폴리오는 식품 제조·유통과 외식·베이커리 중심으로 단순화됐다.


시장에서는 이 지점을 상장폐지 추진의 분기점으로 본다. 급식사업 매각으로 외형이 줄고 사업 포트폴리오가 정리되자, 남은 사업을 어떻게 가져갈지에 대한 선택지가 보다 선명해졌기 때문이다. 상장사로 남을 경우 추가 구조조정이나 사업부 분리·매각 과정에서 공시 부담과 소액주주 반발이 불가피하지만, 비상장 체제로 전환하면 그룹 차원의 판단에 따라 속도감 있는 재편이 가능해진다.


식자재 유통 경쟁력 강화 vs 베이커리·식품 제조 매각
[Why&Next]이마트, 신세계푸드 자진상폐…속내는?

상장폐지 이후의 시나리오는 크게 두 갈래로 나뉜다. 단기적으로는 현재 진행 중인 B2B 강화와 외식 사업의 효율화에 집중할 가능성이 크다. 임형섭 대표 체제 이후 신세계푸드는 베이커리 B2B 제품군 확대와 식자재 유통 경쟁력 강화를 검토 중이며, 노브랜드 버거는 '콤팩트 매장' 모델을 앞세워 가맹 확장에 속도를 내고 있다. 상장사 부담에서 벗어나면 수익성 위주의 점포 정리와 투자 우선순위 조정도 한층 수월해진다.


중장기적으로는 베이커리 B2B와 식품 제조 부문을 묶어 전략적 투자자(SI)나 재무적 투자자(FI)에 매각하는 방안, 혹은 외식·프랜차이즈 사업만 분리해 별도 거래를 추진하는 시나리오도 가능하다. 실제로 외식과 B2B를 동시에 안고 가는 구조는 상장사로서는 명확한 스토리를 만들기 어렵지만, 비상장 상태에서는 '쪼개기 전략'이 상대적으로 자유롭다.


업계 한 관계자는 "비상장 체제로 전환되면 신세계푸드의 사업을 하나의 덩어리로 유지해야 할 필요성은 오히려 줄어든다"며 "사업 성격이 다른 부문들을 각각 최적의 방식으로 가져갈 수 있는 선택지가 열렸다고 볼 수 있다"고 말했다. 그는 "당장 방향을 단정하기는 어렵지만, 향후에는 사업부별로 파트너를 찾거나 거래 구조를 달리하는 시나리오도 자연스럽게 검토 대상에 오를 수 있다"고 내다봤다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K-팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K-뷰티 브랜드로 오해하기도 했다.

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

