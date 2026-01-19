본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

환경단체 "함안 칠서산단 화학사고로 불안 계속 … 대책 마련하라"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.19 22:00

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

경남지역 환경단체들이 최근 함안군 칠서일반산업단지에서 발생한 암모니아 누출 사고에 대해 우려를 표하며 대책 마련을 촉구했다.


NC함안남지반대추진위원회, NC함안칠서주민협의체, 창녕환경운동연합, 마창진환경운동연합, 낙동강네트워크는 19일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "관계 당국은 칠서산단 암모니아 누출 사고의 개요, 발생 이유, 환경 관련 안전대책, 재발방치대책을 제시해 국민을 안심시켜야 한다"고 주장했다.


이들은 "칠서산단 주변엔 함안군 칠서와 창녕군 남지 등 주민 1만명 이상이 거주하며 부산과 경남도민의 상수원인 낙동강, 창원시와 함안군 주민들의 수돗물을 공급하는 정수장이 있다"고 했다.


이어 "칠서산단은 1992년 완공된 노후 산단으로 현재 90여개 업체가 입주해 있고 페인트 제조회사, 철강회사, 황산 제조회사 등 46개 업체가 악취를 유발하는 유해 물질을 배출하고 있다"라며 "이번과 같은 사고는 언제든지 일어날 수 있다"고 우려했다.


환경단체 "함안 칠서산단 화학사고로 불안 계속 … 대책 마련하라" 경남지역 환경단체들이 함안군 칠서일반산단 화학사고 관련 안전대책을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자
AD

그러면서 "낙동강유역환경청은 칠서산단 내 화학사고 예방관리계획서 제출업체 및 화학물질 사용 업체에 대한 안전정밀진단을 실시하고, 칠서산단 주변 주거지역과 정수장, 낙동강에 대한 화학물질 모니터링을 강화하라"고 촉구했다.


또 "경남도는 칠서산단의 화학물질 관리와 악취관리지역 악취개선 통합관리를 위한 민관협의체를 구성하고, 악취 문제 해결을 위한 엄격한 배출허용기준 적용과 칠서산단의 화학물질 및 악취 민·관 합동 정밀진단을 정기적으로 실시하라"고 요구했다.


앞서 지난 13일 오후 2시 24분께 경남 함안군 칠서면 일반산업단지 내 한 공장에서 냉각기 안전밸브 수리 작업 중 배관에 남아있던 암모니아 가스가 소량 누출됐다.


이 사고로 40대 작업자 1명이 얼굴에 화상을 입고 병원에 옮겨졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

경남도에 따르면 이 사고로 인한 작업자 피해 외에 인근 정수장 등 수계지역에 화학물질이 유출되진 않은 것으로 파악됐다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기