핑골프 G440 K드라이버, 강렬한 손맛

CG 낮고 깊게 배치 높은 MOI 구현

32g 구질 조절 백웨이트 장착

높은 볼 스피드와 엄청난 비거리

삼양인터내셔날 핑골프에서 2026년 신제품 G440 K드라이버를 출시했다.

솔과 크라운에 무게를 절감할 수 있도록 카본 소재를 적용한 것이 핵심이다. 듀얼 카본 플라이 랩 테크놀로지를 채택해 CG를 낮고 깊게 배치했다. 최고 수준의 관성모멘트(MOI) 수치로 직진성과 관용성을 자랑하는 제품이다.

새로운 32g 조절식 백 웨이트를 도입해 중립(Neutral), 드로우(Draw), 페이드(Fade) 위치로 무게추를 이동해 구질을 세밀하게 조절할 수 있다. 직진성은 물론 T9S+ 페이스에 더 높은 볼 스피드를 이끌어내는 결과를 가져왔다.

핑골프가 2026 G440 K드라이버를 선보였다. 핑골프 제공

복합 크라운 브리지와 솔의 사운드 립은 임팩트 시 소리를 개선해 더 묵직하고 경쾌한 타구음을 제공한다. 립 구조는 임팩트 순간 크라운과 솔을 보강해 불필요한 진동을 줄이고 더욱 기분 좋은 타구감을 구현한다. 로프트는 9도, 10.5도, 12도 중 선택이 가능하다. 탄도 튜닝 호젤을 통해 골퍼가 직접 8가지의 로프트와 라이각으로 조절할 수 있다.

이번 신제품 G440 K드라이버와 함께 G440 LST(로우스핀 상급자용), G440 MAX(스탠더드), G440 SFT(슬라이스 방지)로 선택의 폭을 넓혔다. LST를 제외한 모든 헤드는 초경량 시니어 모델로도 오더가 가능하다.





핑은 다른 브랜드와 달리 헤드 설계 시 샤프트도 같이 제작하는 회사다. G440 헤드에도 최고의 성능을 낼 수 있도록 최적의 샤프트를 장착했다. 기본 샤프트는 신형 알타 J CB 블루 샤프트(46인치)다. 헤드 스피드가 빠른 골퍼를 위한 신형 핑 투어 2.0 크롬 65 샤프트와 투어 2.0 블랙65 샤프트(45.5인치)도 끼울 수 있다. G440 K드라이버는 본사 피팅 센터 및 전국 대리점에서 피팅 및 구매할 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

