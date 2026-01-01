본문 바로가기
프로 통산 63승 레전드가 모였다

노우래기자

입력2026.01.20 01:00

한희원 등 5명 SPOTV 해설위원 전격 합류
최나연, 김인경, 서희경 미국 경험 생생 전달
막내 유소연 "시청자 위한 골프 팁 전할 것"

한국 여자 골프의 스타들이 뭉쳤다.


미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 눈부신 활약을 펼친 한희원, 최나연, 김인경, 서희경, 유소연이 새해 SPOTV 골프 해설위원에 선임됐다.

프로 통산 63승 레전드가 모였다 한국 여자 골프 전설들이 SPOTV 해설위원으로 나선다. 왼쪽부터 시계방향으로 김인경, 서희경,최나연, 유소연, 한희원. SPOTV 제공
SPOTV는 19일 "LPGA 1세대 골퍼 한희원을 필두로 최나연, 김인경, 서희경, 유소연 등 각 시대를 대표해온 이들이 SPOTV 골프 해설위원으로 새롭게 나선다"며 "이들은 풍부한 경험을 바탕으로 현장에서만 느낄 수 있는 깊이 있는 골프 이야기를 시청자들에게 전할 예정"이라고 밝혔다. SPOTV는 올해부터 LPGA 투어 대회를 생중계한다.


한희원, 최나연, 김인경, 서희경, 유소연이 전 세계 투어에서 거둔 승수만 63승이다. 한희원은 "골프는 정해진 답이 없기 때문에 상황에 따라 적절한 해설로 선수들의 현재 상황을 시청자들이 쉽게 이해할 수 있도록 풀어내는 것이 중요하다"고 설명했다.


2024년 은퇴한 '막내' 유소연은 "선수들의 플레이를 더 흥미롭게 보실 수 있도록 하는 것이 제 역할"이라면서 "직접 골프를 치는 시청자분들에게도 도움이 되는 팁을 드리겠다"고 했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

