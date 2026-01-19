본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

“조용한 간염, 놓치지 마세요”…의성군 56세 C형간염 확진검사비 ‘종합병원까지’ 지원

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 22:46

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

70년생 대상 전 의료기관 확대
작년 69년생 중 ‘지원 제외’
사례도 3월 31일까지 소급 지급

경북 의성군이 무증상 감염으로 조기 발견이 어려운 C형간염의 치료 연계를 강화하기 위해 확진 검사비 지원 범위를 종합병원급 이상 의료기관까지 확대한다.


의성군(군수 김주수)은 2026년 56세 군민을 대상으로, 국가건강검진에서 C형간염 항체 양성 판정을 받은 경우 확진 검사비를 지원하는 사업을 종합병원급 이상 의료기관으로 확대 시행한다고 19일 밝혔다.

“조용한 간염, 놓치지 마세요”…의성군 56세 C형간염 확진검사비 ‘종합병원까지’ 지원 의성군 56세 C형간염 국가건강검진 사업 안내 포스터
AD

C형간염은 치료를 통해 완치가 가능한 감염병이지만 상당수가 증상이 없는 상태로 진행돼 발견 시기를 놓치기 쉽다. 이에 따라 지역 차원의 검사 연계와 지속적인 관리 체계가 필요하다는 지적이 이어져 왔다.


의성군은 2025년까지 병·의원급 의료기관으로 제한해 운영하던 확진 검사비 지원사업을 올해부터 상급·종합병원을 포함한 모든 의료기관으로 넓혀 지원한다. 지원 대상은 56세(1970년생) 군민이며, 확진 검사비는 상한액 7만원 범위에서 지원한다.


또한 2025년 국가건강검진 결과 항체 양성으로 확진 검사를 받았으나 아직 지원금을 신청하지 않았거나, 종합병원급 이상 의료기관에서 검사받아 지원 대상에서 제외됐던 56세 군민(2025년 기준 1969년생)도 오는 3월 31일까지 신청하면 소급 지급받을 수 있다.


신청은 정부24 홈페이지를 통한 온라인 접수(QR코드 접속)로 가능하며, 온라인 신청이 어려운 경우 의성군보건소 감염병관리팀을 방문해 신청할 수 있다. 신청 경로는 '정부24 → 보조금 24 → 전체 혜택 → C형간염 확진 검사비 지원'이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김주수 의성군수는 "무증상으로 인해 조기 발견이 어려웠던 C형간염 환자들에게 이번 확진 검사비 지원이 치료 연계에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 C형간염 예방과 관리 강화를 위해 지속적인 홍보와 고위험군 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

23:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기