성남시, 눈·비 걱정 없는 체육시설 4곳 ‘전천후 막구조 지붕’ 설치

이종구기자

입력2026.01.19 16:51

성남시, 19~21일 차례로 준공
폭염·우천·강설 등 기상 상황과 관계없이 이용

경기 성남시는 섬말·주택·오리·대원공원 내 게이트볼장(3곳)과 족구장(1곳) 등 4곳 체육시설에 '전천후 막구조 지붕 설치 사업'을 완료해 19일부터 21일까지 차례로 준공식을 개최한다.

성남시, 눈·비 걱정 없는 체육시설 4곳 ‘전천후 막구조 지붕’ 설치 신상진 성남시장이 19일 중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 준공식에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공
각 시설에 설치된 지붕은 타원형 철제 구조물 위에 고기능성 천을 씌운 막구조 형태로 강한 햇빛과 비바람, 눈 등을 효과적으로 차단할 수 있도록 설계됐다.


이를 위해 시는 최근 1년간 17억7300만원의 사업비를 투입했다


각 시설 준공식 일정은 △중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 19일, 오후 3시 △분당구 정자동 주택공원 게이트볼장 20일, 오후 2시 △분당구 구미동 오리공원 족구장 20일, 오후 3시 △중원구 하대원동 대원공원 게이트볼장 21일, 오후 2시 40분이다.


신상진 성남시장과 지역주민 등 150명이 각 준공식에 참석하며, 경과보고, 기념사, 축사, 테이프 컷팅, 시설 라운딩이 진행된다.

성남시, 눈·비 걱정 없는 체육시설 4곳 ‘전천후 막구조 지붕’ 설치 성남시 중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 준공식에서 테이프 커팅을 진행하고 있다. 성남시 제공

성남시 관계자는 "막구조 지붕 설치로 폭염, 우천, 강설 등 기상 상황과 관계없이 각 체육시설을 이용할 수 있게 됐다"면서 "안전하고 쾌적하게 생활체육을 즐기며 이웃과 소통하는 공간이 되길 기대한다"고 말했다.


시는 오는 5월까지 게이트볼장 12곳과 배드민턴장 2곳에 같은 방식으로 지붕을 추가 설치할 계획이다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

