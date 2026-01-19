성남시, 눈·비 걱정 없는 체육시설 4곳 ‘전천후 막구조 지붕’ 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 19~21일 차례로 준공

폭염·우천·강설 등 기상 상황과 관계없이 이용

경기 성남시는 섬말·주택·오리·대원공원 내 게이트볼장(3곳)과 족구장(1곳) 등 4곳 체육시설에 '전천후 막구조 지붕 설치 사업'을 완료해 19일부터 21일까지 차례로 준공식을 개최한다.

신상진 성남시장이 19일 중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 준공식에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

각 시설에 설치된 지붕은 타원형 철제 구조물 위에 고기능성 천을 씌운 막구조 형태로 강한 햇빛과 비바람, 눈 등을 효과적으로 차단할 수 있도록 설계됐다.

이를 위해 시는 최근 1년간 17억7300만원의 사업비를 투입했다

각 시설 준공식 일정은 △중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 19일, 오후 3시 △분당구 정자동 주택공원 게이트볼장 20일, 오후 2시 △분당구 구미동 오리공원 족구장 20일, 오후 3시 △중원구 하대원동 대원공원 게이트볼장 21일, 오후 2시 40분이다.

신상진 성남시장과 지역주민 등 150명이 각 준공식에 참석하며, 경과보고, 기념사, 축사, 테이프 컷팅, 시설 라운딩이 진행된다.

성남시 중원구 도촌동 섬말공원 게이트볼장 준공식에서 테이프 커팅을 진행하고 있다. 성남시 제공

성남시 관계자는 "막구조 지붕 설치로 폭염, 우천, 강설 등 기상 상황과 관계없이 각 체육시설을 이용할 수 있게 됐다"면서 "안전하고 쾌적하게 생활체육을 즐기며 이웃과 소통하는 공간이 되길 기대한다"고 말했다.





시는 오는 5월까지 게이트볼장 12곳과 배드민턴장 2곳에 같은 방식으로 지붕을 추가 설치할 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

