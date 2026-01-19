2027 서울 세계청년대회 합창단·합주단 창단미사…200여명 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 17일 명동성당서 진행

합창단 126명, 합주단 78명

2027 서울 세계청년대회(WYD) 주요 전례 음악을 담당할 '2027 서울 WYD 합창단과 합주단' 창단 미사가 지난 17일 오후 명동대성당 파밀리아 채플에서 열렸다.

2027 서울 세계청년대회 합창단과 합주단 창단 미사 후 정순택 대주교를 포함한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 천주교 서울대교구 제공

AD

이날 행사는 2027 서울 WYD 조직위원장인 정순택 대주교와 조직위원회(LOC) 소속 사제들이 공동으로 진행했다.

'2027 서울 WYD 합창단과 합주단'은 2027 서울 세계청년대회 주요 전례에서 사용될 음악을 담당하기 위해 구성된 전례 음악 조직으로, 국제 행사 특성을 고려해 참가자들의 전례 참여를 음악적으로 지원하는 역할을 맡는다.

행사에서는 새롭게 선발된 단원들을 소개하고, 합창단과 합주단의 운영 방향과 향후 일정이 공유됐다. 또한 2027 서울 세계청년대회 전례 음악을 총괄할 전례분과 음악위원장으로 최호영 신부가 소개됐다.

합창단과 합주단은 10대부터 30대까지 전국에서 선발된 인원으로 구성됐다. 합창단은 혼성 4부 126명, 합주단은 서양 악기 연주자 68명과 국악기 연주자 10명을 포함해 총 78명으로 출범했다. 조직위원회는 향후 합창단 200명, 합주단 100명 규모로 확대할 계획이며, 이를 위해 오는 31일 추가 오디션을 진행할 예정이다. 단원들은 2월부터 본격적인 연습과 준비 일정에 돌입한다.





AD

한편 2027 서울 WYD 조직위원회 전례분과 음악위원회는 합창단과 합주단 운영과 함께 2027 서울 세계청년대회 주제곡 공모전을 진행 중이다. 공모전은 현재 막바지 단계로, 최종 후보 5곡이 교황청 심사를 거쳐 수상곡으로 선정될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>