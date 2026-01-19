본문 바로가기
'중부권 동서축 공백' 메운다…예천군, 3도 연대해 철도망 반영 촉구

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 16:37

13개 시·군 협력체 국토부 방문
물류·관광 경제벨트 구축 강조

예천군(군수 김학동)은 경북·충북·충남 3개 도와 13개 시·군이 참여하는 '중부권 동서 횡단철도 협력체'가 국토교통부에 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업 반영을 촉구하는 공동건의문을 전달했다고 19일 밝혔다.

예천군 청사
협력체는 이날 국토교통부 장관을 만나 중부권 동서 횡단철도의 필요성과 파급효과를 설명하고, 정부 차원의 적극적인 검토와 국가계획 반영을 요청했다.


제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞둔 시점에서 중부권 동서축 철도 서비스 공백을 해소하기 위한 지역 공동 대응이 본격화한 것으로 풀이된다.


중부권 동서 횡단철도는 충남 서산·당진·예산·아산·천안, 충북 청주·증평·괴산, 경북 문경·예천·영주·봉화·울진을 잇는 총연장 330㎞ 규모의 초광역 철도망이다.


협력체는 해당 노선이 국토 동서를 2시간대로 연결하는 전략 노선으로, 물류·관광 인프라가 결합한 경제벨트를 형성해 지역 성장 격차 해소와 국가균형발전 실현에 기여할 수 있다고 강조했다.


특히 협력체는 건의문을 통해 ▲서산~울진 간 2시간대 이동 기반 구축을 통한 물류·관광 경제벨트 형성 ▲청주국제공항 대량 수송체계 확보 ▲약 6만 명 규모 고용 유발로 인구소멸 위기 대응 및 균형발전 촉진 등을 주요 근거로 제시했다.


중부권 동서 횡단철도 추진을 위한 협력체는 2016년 12개 시·군이 참여하며 출범했고, 2022년 증평군이 합류해 현재 13개 시·군 체제로 확대됐다.


그동안 협력체는 총 79만 명에 달하는 주민 서명부를 정부에 제출하는 등 지역 여론을 결집해 사업 추진 당위성을 꾸준히 전달해 왔다.


이 같은 노력으로 2021년 수립된 제4차 국가철도망 구축계획에서는 전 구간이 '추가 검토 사업'에 포함되며 추진 기반을 마련했다. 협력체는 역대 정부의 지역 공약과 국정 과제에도 지속 반영되는 등 정책적 연속성 역시 확보한 상태라고 설명했다.


김학동 예천군수는 "중부권 동서 횡단철도는 650만 중부권 주민의 이동 환경을 획기적으로 개선하는 것은 물론, 지역 간 균형 있는 성장을 견인할 국가적 기반 사업"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 반드시 포함돼야 한다"고 밝혔다.


협력체는 향후 국가계획 확정 시점까지 지자체 간 공조를 이어가며, 정치권과 중앙정부를 대상으로 한 유치 활동도 지속해서 전개할 방침이다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

