전남도, 광주·전남 행정통합 첫 도민공청회 영암서 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김영록 지사, 행정통합 특례 내용 등 설명

도민 목소리 특별법 제정 시 적극 반영키로

김영록 전라남도지사가 19일 영암청소년센터에서 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 행정통합 추진 방안을 설명하고 있다. 전남도 제공

AD

전라남도는 19일 광주·전남 행정통합에 대한 도민 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 영암군 청소년센터 대강당에서 첫 도민공청회를 열었다.

이날 행사엔 광주·전남 행정통합에 대한 뜨거운 관심과 열기로 500여 명이 넘는 도민이 참석, 발 디딜 틈 없이 대강당을 가득 메웠다.

도민공청회에선 김영록 전남도지사가 직접 광주·전남 행정통합의 추진 배경과 필요성, 주요 특례 사항 등을 도민에게 상세히 설명했다. 현장에서 진행된 질의·응답을 통해 도민의 다양한 의견을 직접 청취하고 소통하는 시간도 가졌다.

교육 통합에 대한 학생과 학부모, 교원 등 도민의 의견을 듣고, 궁금증을 해소시키기 위해 전남도교육청과 도민공청회를 공동 주최, 김대중 도교육감이 교육 통합 방안을 설명한 후 의견을 수렴했다.

특히 도민공청회 현장 참석이 어려운 도민을 위해 공청회 모든 과정을 전남도 공식 유튜브 채널을 통해 생중계했다.

김 지사는 "영암군의회에서 지난 9일 어느 시군보다도 빠르게 '행정통합 추진 촉구' 성명을 발표했다. 변화를 두려워하지 않는 영암의 저력에 깊이 감사드린다"며 "군의회에서 제안해준 군 단위 주민이 체감할 균형발전 통합안을 잘 검토하겠다"고 말했다.

이어 "영암은 서남권 발전의 중심지로 통합은 영암에도 새로운 도약의 기회가 될 것이라 확신한다"며 "통합을 통해 재정도 권한도 획기적으로 키워 영암의 잠재력을 제대로 발휘하도록 하겠다"고 덧붙였다.

또한 "영암군 도민공청회를 시작으로 시군을 돌며 도민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 도민의 뜻이 담긴 대통합을 이루겠다"고 강조했다.





AD

전남도는 22개 시군에서 도민공청회를 순차적으로 개최할 예정이다. 행정통합에 관심 있는 도민은 누구나 전남도나 각 시군 누리집에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통한 사전 접수 또는 당일 현장접수를 통해 참석할 수 있다. 공청회에서 제시되는 도민의 소중한 의견은 특별법 제정과 통합 추진 과정에 적극 반영할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>