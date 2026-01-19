본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전직 광주 지방의원들, 광주·전남 행정통합 지지 선언

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.19 15:15

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"지역 소멸 대응·균형발전 과제"
시·도의회·국회 신속 추진 촉구

광주·전남 행정통합 논의가 속도를 내는 가운데 전직 광주광역시 지방의원들이 통합 지지 입장을 공식화했다. 전직 시·구의원들은 행정통합을 지역 소멸 위기 대응과 국가 균형발전 전략과 맞닿은 과제로 규정했다.

전직 광주 지방의원들, 광주·전남 행정통합 지지 선언 19일 광주시의회 기자실에서 전직 광주광역시 지방의원들이 광주·전남 행정통합 지지 성명서를 발표하고 있다.
AD

전직 광주 지방의원 일동은 19일 오후 광주시의회에서 기자회견을 열고 광주·전남 행정통합 지지 성명을 발표했다. 이들은 성명에서 "광주·전남 행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 지역 소멸 위기를 극복하고 국가 균형발전을 실현하기 위한 시대적 결단"이라고 밝혔다.


이들은 행정통합을 이재명 대통령이 추진하는 '5극 3특' 국가 균형발전 전략과 연결된 과제로 제시했다. 광주·전남 통합이 지역 구조적 한계를 넘어 성장과 도약의 기회로 전환할 수 있는 해법이라고 설명했다.


전직 지방의원들은 광주·전남 통합 논의가 다른 지역보다 앞서 진행되고 있는 배경으로 대통령의 균형발전 의지와 더불어민주당의 제도적 지원을 들었다. 민주당 최고위원회 의결로 '광주·전남 통합추진 특별위원회'가 설치되고 '5극 3특 균형성장 지원단'이 구성된 점도 언급했다.


또한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사의 통합 추진 결단에 대해 "광주·전남의 백년대계를 위한 선택"이라며 "1986년 분리 이후 이어져 온 행정적·경제적 단절을 극복하고 하나의 생활권과 경제권으로 나아가는 계기가 될 것"이라고 강조했다.


이들은 행정통합을 명분과 실리를 함께 갖춘 생존 전략으로 규정하며, 통합 광주·전남이 남부권 핵심 성장축으로 자리 잡아 미래 산업과 일자리를 창출하는 지역으로 도약할 수 있다고 밝혔다.


이와 함께 시·도의회를 향해 신속하고 책임 있는 논의를 주문했다. 시·도민 뜻을 충실히 반영해야 한다고 촉구했다. 광주·전남 국회의원들에게는 특별법 제정 과정에서 초당적 협력을 요청했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그러면서 "이재명 정부 균형발전 철학이 광주·전남에서 가장 먼저 결실을 볼 수 있도록 지역민과 함께 행정통합 완성을 위해 힘을 보태겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기