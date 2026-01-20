은행들 단축근무 속속 도입…금융권 4.5일제 본격화 되나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은행들 1시간 단축 근무 시작

조기 퇴근제 형태

정부도 4.5일제 추진

임금 삭감 문제 등 논의 필요

서울 한 시중은행 창구. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD

주요 시중은행들이 단축 근무제를 속속 도입하면서 금융권에서도 주 4.5일제 관련 논의가 본격화하고 있다.

20일 금융권에 따르면 KB국민은행 노사는 최근 금요일 1시간 단축 근무 도입에 잠정 합의했다. 매주 금요일 퇴근 시간을 오후 5시로 앞당기고, 은행 내 모든 PC 전원을 강제로 차단하는 방식이다.

IBK기업은행은 지난 7일부터 수요일과 금요일 1시간 단축 근무를 정식 시행 중이다. 기존보다 1시간 일찍 퇴근하되 교육 연수 프로그램을 비대면으로 이수하는 형태다. 다만 현재는 지점별 자율에 맡겨 운영하고 있다.

NH농협은행도 상반기 내 주 1시간 단축근무를 시행한다. 금요일 퇴근 시간을 1시간 앞당기는 조기퇴근제 형태다. 신한·하나은행도 관련 논의를 진행하고 있다. 우리은행 역시 오는 23일 노조위원장이 취임한 이후 본격적인 논의에 나설 것으로 보인다. 은행들이 비슷한 처우 수준을 유지하는 것을 고려하면 대부분 순차적으로 단축근무 안에 합의할 가능성이 크다.

금융공기업들도 관련 움직임을 보이고 있다. 한국자산관리공사(캠코) 노사는 최근 캠코형 조기퇴근제 시범 시행에 합의했다. 신용보증기금도 지난해 7월 노사협의회에서 정부 가이드라인 확정 이후 주 4.5일제 근무 도입을 논의하기로 했다.

은행들의 이 같은 움직임은 전국금융산업노동조합과 금융산업사용자협회의 노사협의에 따른 것이다. 지난해 10월 금융 노사는 금요일 1시간 단축근무 시행과 주 4.5일제 도입을 위한 태스크포스(TF) 구성에 잠정 합의했다.

은행들이 단축근무 도입을 시작하면서 4.5일제가 본격화될지도 관심이 쏠리고 있다. 4.5일제는 이재명 대통령의 대선 공약으로 정부가 올해 본격적으로 추진하는 실근로시간 단축 정책 중 하나다. 고용노동부는 지난 14일 '실노동시간 단축 로드맵 이행점검단'을 출범했다. 노동부는 올해부터 4.5일제 등 실근로시간 단축 체계를 도입한 사업장에 근로자 1인당 연 최대 720만원을 지원한다는 계획이다.





AD

다만 4.5일제의 시행까지는 상당한 논의가 필요할 것이라는 시각도 있다. 한 시중은행 관계자는 "임금 삭감 가능성을 비롯해 영업점 업무 문제로 현실성이 떨어진다"면서도 "정부의 추진 의지가 강하고 금융권 특성상 선도 사례가 나오면 빠르게 확산할 수도 있을 것 같다"고 분위기를 전했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>