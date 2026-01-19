해남군 "빈 점포 창업하면 월 50만원 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10~15개소 선정…도심 공동화·상권 활성화



전남 해남군이 경기 침체로 늘어나는 빈 점포를 활용하고 소상공인의 안정적인 경영을 돕기 위해 '빈 점포 창업 지원사업'을 추진한다.

군은 해남읍 소재 빈 점포에 창업 예정인 소상공인 10~15개소를 선정해 월 최대 50만원까지 임차료를 지원한다고 19일 밝혔다.

해남군청 전경

사업 기간은 올해 12월까지이며, 신청 기간은 이달 2~27일이다. 신청은 해남군 농촌경제과 소상공인팀에 방문하거나 이메일로 신청서, 사업계획서, 가족관계증명서 등을 제출하면 된다.

군은 추진의지, 사업계획 적정성, 가점 여부 등을 기준으로 사업계획서를 중심으로 한 서류심사를 거쳐 3월 중 최종 선정할 예정이다.

선정 대상자는 선정일 기준 3개월 이내 사업자등록 및 임대차계약을 완료해야 한다. 지원 자격 요건 등 세부 사항은 공고문을 통해 확인할 수 있다.





군 관계자는 "해남읍 내 상점가의 공실 문제를 해소하고 도심 공동화 현상을 완화해 지역 상권을 활성화하기 위해 올해 처음으로 신규창업 임차료 지원을 실시하게 됐다"며 "해남읍 내 창업 계획이 있는 예비 창업가들의 많은 신청을 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

