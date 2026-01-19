본문 바로가기
하나손보, '청소년 불법도박 근절 캠페인' 릴레이 참여

최동현기자

입력2026.01.19 13:19

하나손해보험은 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절 캠페인' 릴레이 챌린지에 참여했다고 19일 밝혔다.


이번 캠페인은 청소년이 인터넷과 모바일 환경을 통해 불법 도박에 노출되는 문제의 심각성을 알리고 예방의 중요성을 사회 전반에 확산하기 위해 서울경찰청이 2024년 3월부터 시작한 캠페인이다. 하나손해보험은 지난해 12월에 참여한 안철경 보험연구원 원장의 추천으로 이번 캠페인에 참여했다.


이날 불법도박 근절 슬로건이 담긴 피켓을 들고 임직원들과 함께 캠페인에 참여한 배성완 하나손보 대표는 "불법 사이버 도박은 단순한 일탈이 아니라 청소년의 삶과 미래를 위협하는 명백한 범죄"라며 "사전 예방 역할이 중요한 만큼 하나손보도 책임 있는 기업으로서 청소년이 보다 안전한 디지털 환경에서 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.


배 대표는 다음 참여자로 남궁원 하나생명 대표와 강병관 신한EZ손해보험 대표를 지목하며 청소년 보호를 위한 많은 관심과 참여를 독려했다.


하나손보, '청소년 불법도박 근절 캠페인' 릴레이 참여 배성완 하나손해보험 대표(가운데)가 청소년 불법도박 근절 캠페인' 릴레이 챌린지에 참여했다. 하나손보
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
최동현 기자 nell@asiae.co.kr

