10년간 횡보 '신림7구역', 1400가구 재개발 속도낸다…오세훈 "사업성 개선 약속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

용도지역 조정·용적률 상향

사업성 보정계수 적용, 분담금 감소

분양가구수 40가구 이상 증가 기대

서울시가 규제에 발목 잡혀 난항을 겪어온 신림7구역에 대대적인 지원에 나선다. 사업성 개선을 통해 정비사업 추진 속도를 끌어올린다는 계획이다.

오세훈 서울시장은 19일 신림7구역 현장을 찾아 노후 주거환경을 점검하고 사업성 개선 등 적극적인 정책 지원을 약속했다.

연합뉴스

AD

오 시장은 이날 신림7구역 주민들을 만나 "정비사업은 정책환경 변화에 흔들리지 않고 일관되게 추진돼야 한다"며 "신림7구역처럼 주거환경 개선이 절실한 곳이 규제에 막혀 좌초되지 않도록 서울시가 가진 모든 행정력을 동원해 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

신림7구역은 목골산 자락 경사지에 위치한 저층 주거지 밀집 지역이다. 용적률이 170%에 불과해 사업성 문제로 2014년 정비구역에서 해제된 후 상당 기간 개발이 정체됐다. 이후 2024년 정비구역으로 지정되면서 10년 만에 사업이 본궤도에 올랐다. 대상지는 향후 1400가구 숲세권 대단지로 탈바꿈할 전망이다.

시는 원활한 사업 추진을 위해 대상지의 사업성 개선을 대폭 지원하기로 했다. 앞서 신림7구역의 주거환경 개선을 위해 신속통합기획으로 용도지역을 1종에서 2종으로 상향하고, 이례적으로 용적률을 170%에서 215%까지 높이는 등 각종 지원을 펼쳤다.

아울러 사업성 보정계수 2.0을 적용해 용적률 인센티브를 2배로 늘릴 방침이다. 규제철폐 3호인 높이규제지역 공공기여 완화도 추가 적용한다. 이를 통해 분양 가구 수가 기존 대비 약 40가구 이상 늘어나고 고도 제한지역의 용도지역 상향 시 적용되던 공공 기여율은 기존 10%에서 3%로 대폭 낮아질 전망이다. 늘어나는 분양수익으로 분담금은 감소할 것으로 기대된다. 주민들이 조합설립 이후 개선책을 적용해 정비계획 변경을 신청하면 통합심의를 통해 신속한 정비계획 변경과 사업시행계획인가도 일괄 지원할 방침이다.





AD

시는 신림7구역처럼 사업추진에 어려움을 겪는 구역을 적극 지원해 2031년까지 31만가구 착공 목표를 실현하겠다는 계획이다. 관악구의 경우 올해 신림2구역 약 1400가구를 시작으로 2031년까지 누적 1만3000가구가 순차적으로 착공될 예정이다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>