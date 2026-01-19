빈중일 KB캐피탈 대표 "수익성·건전성관리…금융소비자보호 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026년 경영전략회의' 개최

KB캐피탈은 빈중일 대표가 지난 16일 열린 자사 '2026년 경영전략회의'에서 상품 다각화를 통한 자본 활성화, 건전성 관리 강화를 주문했다고 19일 밝혔다.

빈중일 KB캐피탈 대표이사가 지난 16일 열린 '2026년 KB캐피탈 경영전략회의'에서 올해 경영전략에 대해 발언하고 있다. KB캐피탈

AD

회의엔 빈 대표와 경영진 및 부서장, 자회사 KB핀테크의 강정훈 대표, 해외법인법인장 등 73명이 참석했다.

회의는 금융시장 변동성 확대, 디지털 금융과 인공지능(AI)으로 인한 생활 패러다임 변화 등 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 중장기 경영 방향을 공유하고 실행 중심의 전략 과제를 점검하기 위해 마련됐다.

빈 대표는 KB캐피탈이 고객·사회·기업가치의 균형 성장을 실현하는 지속 가능한 경영체계 구축을 위한 의제를 제시했다.

우선 상품 다각화를 통한 자본 활성화를 해야 한다고 강조했다. 비용 구조 개선을 통해 이익 창출력을 높이자고 독려했다.

건전성 관리에도 신경을 써야 한다고 당부했다. 데이터 기반 심사·사후관리 정교화를 통해 건전성 관리 강화하라는 주문이다.

또한 금융소비자보호 강화를 위해 상품기획부터 사후관리까지 전 과정을 정교화하라고 말했다.

정부가 추진하는 생산적 금융 정책 관련해 상생·포용 중심 금융 확대를 통한 고객·사회 친화적 경영체계 구축을 하자고 했다.





AD

빈 대표는 "올해는 KB금융그룹의 '전환과 확장' 방향 아래 KB캐피탈 본연의 경쟁력을 더 단단히 다져 나가는 시기"라며 "기초체력을 높이고, 상품기획·영업·사후관리 등 업무 전반에 걸쳐 금융소비자보호를 강화할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>