미래에셋자산운용, 연금자산 50조원 돌파

미래에셋자산운용은 지난해 말 기준 TDF 등 연금펀드와 연금계좌 내 ETF를 합산한 연금자산 규모가 50조원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

지난해 말 기준 미래에셋자산운용의 연금자산 수탁고는 순자산 기준 총 52조638억원을 기록했다. TDF, 디폴트옵션 전용 펀드, 연금계좌 내 ETF 등 주요 연금 상품 관련 지표 전반에서 시장 1위를 기록하고 있다.

미래에셋자산운용은 국내 최초로 TDF(타깃데이트펀드)와 TIF(타깃인컴펀드)를 선보이며 연금펀드 시장을 개척해 왔다. 이후 TDF의 장기 성과를 통해 실효성을 입증하며 시장 성장을 이끌어왔다.

TDF의 설정액 대비 순자산은 '미래에셋 전략배분 TDF'가 2조 8427억원, '미래에셋 ETF로 자산배분 TDF'는 3022억원 증가했다. 합산 3조 1449억원 증가한 것으로 집계했다. 대표 상품인 미래에셋전략배분TDF2045는 설정 이후 누적수익률 136.3%, 연평균 15.5%를 기록하고 있다.

퇴직연금 가입자의 장기 수익률 제고를 위해 도입된 디폴트옵션 제도에서 미래에셋자산운용은 TDF와 BF(Balanced Fund)를 중심으로 변동성 관리와 수익률 간 균형을 고려한 포트폴리오를 운용하며 시장을 선도하고 있다. 현재 디폴트옵션 전체 시장 규모는 5조 938억원 수준이며, 이 가운데 미래에셋자산운용은 운용 규모 1조 7628억원으로 34.61%의 점유율을 기록해 업계 1위를 차지하고 있다.

연금시장 내 ETF를 활용한 실적배당형 투자가 확산하는 가운데, TIGER ETF는 상품 다양화와 투자 접근성 확대를 바탕으로 연금 자금 유입을 이어가고 있다. 미래에셋증권 등 주요 판매사의 개인연금 및 퇴직연금 계좌에 편입된 TIGER ETF 순자산은 32조 8483억원으로 집계됐다.

지난해 13조 2738억원 이상 증가했다. 미래에셋증권의 연금 계좌 내에서 ▲TIGER 200 ▲TIGER 반도체TOP10 ▲TIGER 조선TOP10 등 국내 주식형 ETF로의 투자도 확대되며, 기존 미국 대표지수 중심의 투자에서 벗어나 연금 투자자들의 선택지가 다양해지고 있다.

AI 기반 퇴직연금 로보어드바이저 'M-ROBO'를 통해 연금 운용의 자동화와 고도화를 추진하고 있다. 'M-ROBO'는 개인의 은퇴 시점과 투자 성향을 반영한 맞춤형 운용을 제공하며, 주요 퇴직연금 사업자와의 제휴 확대를 통해 빠르게 성장했다. 출시 이후 운용규모는 100억 원을 돌파했다. 올해 4월에는 서비스 출시 1주년을 앞두고 있다.

퇴직연금 제도 도입 20주년을 맞아 미래에셋자산운용은 제도 변화에 발맞춰 TDF, ETF, 디폴트옵션, AI 로보어드바이저를 아우르는 연금 상품·서비스 체계를 구축해 왔다. 이는 연금을 단기 성과 중심의 금융상품이 아닌, 생애 전반을 관리하는 장기 자산관리 수단으로 바라본 결과다.





미래에셋자산운용 채널마케팅부문 성태경 대표는 "연금자산 50조원 돌파는 고객의 신뢰를 기반으로 축적된 장기 운용 성과의 결과"라며 "앞으로도 장기 수익률 중심의 연금 솔루션을 통해 투자자의 안정적인 노후 자산 성장을 지원해 나가겠다"고 말했다.

