포항시·경북도, 씨앤피신소재테크놀로지와 5000억원 규모 투자 MOU 체결

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.19 14:07

포항시, 이차전지 소재 기업 씨앤피신소재테크놀로지 투자 유치 MOU

포항에 LFP 양극재 소재 공급망 구축… 글로벌 이차전지 선도도시 도약

포항시와 경북도는 19일 포항시청 대회의실에서 '씨앤피신소재테크놀로지'와 5000억원 규모의 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

포항시·경북도, 씨앤피신소재테크놀로지㈜와 5천억 규모 투자 MOU 체결. 포항시 제공
이날 협약식에는 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장을 비롯한 시도의원과 따이주푸 씨앤피신소재테크놀로지 대표이사, 엄기천 포스코퓨처엠 사장, 김동환 주식회사 피노 CEO와 유관기관 관계자 40여명이 참석했다.


이번 협약에 따라 씨앤피신소재테크놀로지는 2026년부터 2030년까지 포항 영일만4일반산업단지 내 4만 5198.8㎡ 부지에 ESS와 전기자동차용 LFP 양극재 생산설비를 구축하기 위해 약 5000억원을 투자할 계획이다.


총 생산규모는 연간 5만t, 에너지용량 기준 연간 29GWh에 이르며, 투자가 완료되면 250여명의 신규 일자리가 창출돼 지역 일자리 확대 와 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.


피노와 포스코퓨처엠의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지는 당초 삼원계(NCM) 전구체 양산을 목표로 설립됐으나, AI데이터센터 확산 등으로 전력 수요가 급증하면서 에너지저장장치(ESS) 시장이 빠르게 확대됨에 따라 LFP 양극재 소재 산업까지 확장해 추진하게 됐으며 향후 시장 여건과 수요에 맞춰 삼원계 전구체 사업도 단계적으로 추진할 방침이다.


또 씨앤피신소재테크놀로지㈜의 이번 투자 결정은 LFP 배터리가 열 안정성이 뛰어나 화재 위험이 낮고 수명이 길어 장기간 반복 충·방전이 필요한 ESS에 적합한 소재로 평가받고 있으며, 니켈·코발트 등 고가 원자재 사용을 최소화해 가격 경쟁력이 우수하고 활용 분야가 빠르게 확대되고 있는 시장 여건을 반영한 것이다.


이에 따라 이번 투자가 완료되면 포항은 국내 LFP 배터리 소재 산업 생태계 구축에 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 향후 삼원계 전구체 사업까지 단계적으로 확대될 경우 삼원계 전구체와 LFP 양극재를 아우르는 기술력과 안정적인 수요 기반을 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망된다.


이강덕 시장은 "글로벌 통상 여건 악화와 제조업 경기 둔화 등 대내외 여건이 쉽지 않은 상황에서도 포항을 선택해 대규모 투자를 결정해 주신 씨앤피신소재테크놀로지와 관계 기업 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.


이어 "이번 투자를 계기로 포항의 이차전지 소재 산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대되며, 포스코퓨처엠과 피노가 투자한 씨앤피신소재테크놀로지가 포항에 안정적으로 정착하고 초일류 기업으로 도약할 수 있도록 경북도와 함께 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.


포항시는 철강 중심 산업구조를 넘어 이차전지·바이오·수소·AI 등 미래 첨단산업으로의 산업 다변화를 추진 중이며, 이를 위해 기회발전특구와 특화단지 지정과 연구 인프라 확충 등을 통해 국가첨단전략산업 유치에 노력을 이어가고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
