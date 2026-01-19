본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"관세냐 현지 생산이냐" 美 압박에…전문가들 "기존 투자 카드로 실리 챙겨야"

박준이기자

장희준기자

입력2026.01.19 11:22

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전문가들 입체적 대응 주문
관세 예외 확보 전략 필요
대만처럼 카드로 활용해야
파운드리 등 산업 전반 넓혀야

미국 정부가 반도체 관세를 지렛대 삼아 글로벌 기업들을 대상으로 대미 투자 유치를 본격화하고 있다. 사실상 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥해 '미국 내 생산'을 강요하는 압박 전략이 노골화하면서, 우리 업계와 전문가들은 기존 투자 현황을 협상 카드로 활용하는 '입체적 대응'이 필요하다고 제언했다.


하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 지난 16일(현지시간) "반도체 기업에는 두 가지 선택지가 있다. 100% 관세를 내거나, 미국에서 생산하는 것"이라며 초강수 메시지를 던졌다. 이는 첨단 기술 패권을 유지하기 위해 미국 내 반도체 생산 기지를 조속히 확충하려는 전략으로 풀이된다.


전문가들은 이를 단순한 관세 부과를 넘어선 '투자 유도책'으로 진단한다. 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 "미국에 투자해 달라는 미국식 압박 전략"이라며 "중국에 밀리지 않기 위해 첨단 기술 패권이 중요하고 이를 위해 반도체가 필수적이지만, 미국 내 생산 기지는 여전히 취약하다"고 분석했다.


"이미 진행 중인 투자가 핵심 카드"…관세 예외 확보 주력해야
"관세냐 현지 생산이냐" 美 압박에…전문가들 "기존 투자 카드로 실리 챙겨야" 미국 텍사스주 테일러에 건설 중인 삼성전자의 파운드리 팹. 삼성전자
AD

국내 반도체 업계는 이미 삼성전자가 텍사스주에 370억달러 규모의 파운드리 공장을, SK하이닉스가 인디애나주에 38억7000만달러 규모의 패키징 공장을 짓고 있는 만큼 이를 적극적으로 어필해야 한다는 목소리가 높다.


장 원장은 "새로운 메모리 투자를 무작정 요구할 것이 아니라 이미 미국 내에서 생산 중이거나 완공을 앞둔 공장 물량에 대해 일정 수준의 관세 예외를 확보하는 전략이 필요하다"며 "대만이 자국 내 생산 물량을 근거로 협상한 것처럼 한국도 기존 생산 기지를 카드로 활용해야 한다"고 조언했다.


구기보 숭실대 글로벌통상학과 교수 역시 "우리는 이미 다른 영역에 투자를 약속했기 때문에 그렇게까지 많이 할 필요는 없을 것 같다"며 "반도체 부분을 주력 투자 업종 중 몇 퍼센트, 얼마나 투자할 것인지를 구체화할 필요가 있다"고 덧붙였다.


협상 범위 넓히고 '기술 유출' 방지 장치 마련해야

"관세냐 현지 생산이냐" 美 압박에…전문가들 "기존 투자 카드로 실리 챙겨야"

협상의 폭을 메모리 반도체에 한정하지 말고 파운드리(반도체 위탁생산) 등 산업 전반으로 넓혀야 한다는 의견도 제시됐다.


한 통상 전문가는 "굳이 메모리에만 국한하지 않고 파운드리까지 포함해 협상 범위를 넓힐 필요가 있다"며 "반도체 분야 투자가 이뤄질 경우에는 단순 재무적 투자자(FI) 형태로 접근해 기업들이 경영 안정성이나 기술·영업비밀 유출 등에 대한 부담을 느끼지 않도록 하는 장치도 필요해 보인다"고 제안했다.


신원규 한국경제연구원 책임연구위원은 "미 정부를 불필요하게 자극하지 않으면서 제2의 마스가(조선업 부흥 프로젝트)와 같은 한미 첨단산업 협력 전략을 준비해야 한다"며 국제비상경제권한법(IEEPA) 등 미국의 법적·제도적 압박에 대비한 정교한 대응을 주문했다.


"국내 기반 약화 경계" vs "미국 시장 선점 기회"

대미 투자 확대가 자칫 국내 반도체 생태계를 위축시키는 '제로섬 게임'이 돼서는 안 된다는 우려도 나온다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 "대만과의 합의가 한국에 압박이자 가이드라인으로 작용할 수 있다"며 "대미 투자에 발이 묶이지 않도록 국내 투자를 통해 경쟁력을 확보해야 한다"고 당부했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

반면 미국 현지의 세액공제 혜택 등을 활용해 시장 지배력을 강화하는 기회로 삼아야 한다는 시각도 있다. 경희권 산업연구원 연구위원은 "현재 자본 투자에 대한 세액공제 혜택 등 미국의 사업 환경이 나쁘지 않다"며 "삼성전자, SK하이닉스가 시설 투자를 확대해 미국 내 생산 캐파를 늘려놓는 것이 앞으로 가야 할 길이 될 수 있다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기