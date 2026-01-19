현대카드, 2000만弗 규모 김치본드 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"원화환전 목적…규제 완화 후 첫 사례"

"조달방식 다각화…안정적 유동성 확보"

현대카드는 2000만달러(약 294억원) 규모 '김치본드'를 발행했다고 19일 밝혔다. 김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다.

이번에 발행한 채권은 1년 만기 단일물이다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 60bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다.

이번 발행은 원화 환전 목적 김치본드 발행이 가능해진 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모로 성사한 첫 사례다.

2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한된 이후 시장에서 발행이 중단됐던 김치본드를 현대카드가 15년만에 재개한 것이다.

한국은행은 지난해 외환 시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 줄이는 한 방법으로 김치본드 발행 활성화를 추진하고, 원화 환전 목적의 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.

현대카드는 이번 발행으로 자금 조달 채널을 더욱 다각화할 수 있게 됐다고 설명했다.

해외 달러화표시채권, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등 외화 기반 조달 수단 다각화를 통해 안정적인 조달 환경 조성하려 노력해왔다.





현대카드 관계자는 "다양한 국내외 환경 변화에 대비해 조달 수단을 다변화하는 건 여신전문금융회사의 필수 과제가 됐다"며 "안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진했다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

