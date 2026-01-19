하늘에서 잡는다… 양산시, 개발제한구역 불법행위 ‘드론 단속’ 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



첨단 감시체계 본격 가동



개발제한구역 관리 효율↑

공무원이 산을 타던 시대는 지났다.

경남 양산시가 개발제한구역 내 고질적인 불법행위를 근절하기 위해 올해부터 첨단 감시장비인 드론으로 체계적이고 효율적인 단속 체계를 본격 가동한다.

그동안 개발제한구역 단속은 공무원의 도보 점검에 의존해 왔으나, 폐문부재 또는 인력 접근이 어려운 급경사지 등은 단속의 사각지대로 남아 관리에 한계가 있었다.

양산시는 이러한 문제점을 해소하고 감시 업무의 정확성과 효율성을 획기적으로 높이기 위해 드론을 활용해 불법행위를 감시하기로 결정했다. 드론은 험준한 지형과 접근이 어려운 지역도 자유롭게 비행하며 실시간 촬영이 가능해 단속 공무원의 안전 확보는 물론 현장 확인의 신속성과 정밀도를 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

개발제한구역 드론 단속 현장.

시는 불법행위가 빈번하거나 영리 목적의 대규모 형질 변경이 우려되는 지역을 특정 감시 지역으로 지정하고, 연 3회에 걸쳐 시기별 맞춤형 집중 촬영을 실시할 계획이다. 1차 촬영은 영농활동이 본격화되기 전인 3월, 2·3차 촬영은 불법행위 발생 가능성이 높은 휴가철 전·후로 설정해 불법 시설물과 토지 형질변경 행위를 집중 점검한다.

이를 과거 지형 자료와 비교·분석함으로써 불법행위의 발생 시점과 규모를 과학적이고 정밀하게 파악하고, 위반 사항에 대한 신속하고 정확한 행정 조치가 가능해질 전망이다.

시는 본격적인 드론 단속 시행에 앞서 오는 2월까지 단속 계획을 집중 홍보·안내해 단순 적발 위주의 단속에서 벗어나 위반 행위자가 스스로 원상복구하도록 유도할 계획이다.





양산시 관계자는 "첨단 드론 도입을 통해 그동안 관리가 어려웠던 감시 사각지대를 해소하고 개발제한구역 훼손을 최소화하겠다"며 "신속한 현장 대응으로 불법행위에는 엄정하게 대처하는 한편, 우리 시의 소중한 자연환경을 체계적으로 보전해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

