경기도, 올해 친환경급식 758억원 투입…유·초·중·고생 140만명

경기도가 올해 758억원(도·시군비 포함)을 투입해 도내 3359개 초·중·고등학교와 병설 유치원에 다니는 139만8000여명의 학생에게 친환경 학교급식을 지원한다.

친환경 등 우수 농축산물 학교급식 지원사업은 친환경 농산물과 우수 농축산물 간 가격 차이를 지원하는 경기도의 대표적인 공공급식 정책이다. 학교 급식비 부담 완화와 친환경 농가의 안정적인 판로 확보로 지역경제 선순환 효과를 기대할 수 있다.

경기도는 생산자와 학교를 안정적으로 연결하는 경기도형 공공 조달체계를 중심으로 친환경 농산물, G마크 우수 축산물, 친환경·우수 경기미를 생산부터 유통·공급까지 전 과정에서 체계적으로 관리한다.

특히 안전성과 가격 안정에 중점을 두고, 계약재배와 안정적 공급 구조를 통해 학교와 농가 모두가 신뢰할 수 있는 급식 체계를 구축한다.

공급가격은 생산자, 소비자, 전문가가 참여하는 가격결정협의회를 통해 합리적으로 산정된다. 협의회는 품목별 생산비와 유통 여건, 학교 현장의 의견을 종합적으로 반영해 급식 현장에 부담을 주지 않으면서 농가의 지속가능성을 고려한 가격을 결정한다.

경기도는 올해 농산물 생산비 상승과 물가 변동 등 급식 여건 변화를 반영해 예산 집행 관리와 공급 구조를 보다 체계적으로 관리할 계획이다. 시군별 예산 집행 현황을 주기적으로 점검하고, 관계기관과의 협의를 통해 예산 효율성과 사업의 지속성을 함께 높여 나가기로 했다.

안전성 관리도 지속적으로 강화한다. 친환경 농산물은 잔류농약 검사와 학교급식 통합전산시스템을 연계한 이력 관리를 확대한다. 부적합 발생 시 신속한 회수와 출하 제한 등 엄격한 조치를 시행한다. 축산물은 학교급식 안전관리팀 운영을 통해 가공장 위생점검, 수거검사, 유전자 검사 등을 실시해 공급 전 과정의 신뢰도를 한단계 높일 예정이다.

또한 영양(교)사를 대상으로 한 생산 현장 견학과 소통 프로그램을 운영한다. 생산자와 학교 간 상호 이해를 높이고 현장의 의견이 정책에 반영될 수 있도록 하기 위한 조치다.





박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "친환경 학교급식은 단순한 급식 지원을 넘어 미래세대의 건강과 기후위기 대응, 지역 농업의 지속가능성을 함께 실현하는 핵심 공공정책"이라며 "2026년에는 보다 안정적이고 책임 있는 사업 운영을 통해 학교와 농가 모두가 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.





