광명시, 걷기 실천 돕는 '건강 계단' 설치 기관 모집

내달 6일까지 공공·민간기관 대상

경기도 광명시는 시민들의 신체활동 증진과 건강한 생활환경 조성을 위한 '건강 계단 설치 사업' 참여 기관을 19일부터 다음 달 6일까지 모집한다.

광명시가 철산역 3번출구에 설치한 건강계단. 광명시 제공

'건강 계단'은 계단 내 벽면과 바닥 등에 운동 효과와 건강 메시지를 시각적으로 표현해 시민들이 자연스럽게 계단을 이용하도록 유도하는 생활 속 건강증진 사업이다.

시는 계단을 보유한 관내 공공 및 민간기관을 2곳까지 선정한다. 선정 결과는 오는 3월 중 개별 안내할 예정이다.

시는 ▲신규 건강 계단 설치 기관 ▲다중 시민 이용 시설 ▲계단 이용 활성화 및 홍보 효과가 높은 기관 ▲설치 후 지속적인 유지·관리가 가능한 기관을 우선 선정할 방침이다.

선정된 기관에는 건강 계단 디자인 기획부터 제작, 설치까지 전 과정이 지원된다. 설치 기간은 약 4~5개월이 소요된다.





참여 희망 기관은 광명시 홈페이지의 고시공고 게시판에서 신청서를 내려받아 작성 후 제출하면 된다. 자세한 사항은 광명시 보건소 건강증진팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

