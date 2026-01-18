안도걸 의원, 무등산 산불예방 캠페인·정화활동 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현장서 답 찾는 의정활동…민생 챙길 것"



안도걸 의원은 18일 무등산 국립공원 일대에서 지역 당원들과 함께 산불예방 캠페인 및 환경정화활동을 진행한 후 기념사진을 찍고있다. 안도걸 의원측 제공

더불어민주당 안도걸 의원(광주 동·남을)은 18일 무등산 국립공원 일대에서 지역 당원들과 함께 산불예방 캠페인 및 환경정화활동을 펼치며 안전한 지역사회 만들기에 앞장섰다.

이날 오전 무등산권 세계지질공원센터 및 증심사 입구에서 진행된 캠페인에는 안도걸 의원을 비롯해 동구·남구을 지역위원회 당원 및 관계자 50여 명이 참여했다.

이번 활동은 겨울철 건조한 날씨로 인해 산불 발생 위험이 높아짐에 따라, 지역의 영산인 무등산을 보호하고 시민들의 안전 의식을 고취하기 위해 마련됐다.

참석자들은 '무등산 사랑의 시작은 산불예방입니다', '국립공원의 소중한 자연 자원을 산불로부터 보호합시다'라는 현수막을 내걸고 등산객들에게 산불 예방 수칙을 홍보했다.

특히 입산 시 인화물질 소지 금지, 취사 및 흡연 행위 금지 등 실질적인 주의사항을 전달하며 시민들의 적극적인 동참을 호소했다. 캠페인 직후 안 의원과 당원들은 탐방로 주변의 쓰레기를 수거하는 환경정화 활동을 이어가며, 현장에서 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

안 의원은 "추운 날씨에도 무등산을 찾는 시민들의 발길을 보며, 우리 지역의 소중한 자산을 지켜야 한다는 책임감을 다시 한번 무겁게 느낀다"며 "산불 예방은 단순히 주의를 주는 것이 아니라 주민의 생명과 안전을 지키는 가장 앞선 실천이며, 앞으로도 거창한 약속보다 주민 곁에서 함께 걷고 살피며 안전한 지역사회를 만드는 데 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "현장에 답이 있다는 믿음으로 주민들과 함께 무등산을 누비며 안전의 중요성을 다시금 되새겼다"며 "지역 현안을 하나하나 직접 챙기고, 실질적인 지역 발전 성과로 주민 여러분의 성원에 보답하는 책임 있는 정치를 보여드리겠다"고 강조했다.





한편, 안도걸 의원은 새해 초 환경정화 활동과 신년 단배식을 통해 '현장에서 시작하는 정치'를 강조해 왔으며, 이번 산불 예방 캠페인을 통해 지역의 안전 현안을 직접 챙기는 민생 행보를 지속해서 이어가고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

