靑, 트럼프 반도체 포고령 "불리하지 않은 대우 원칙 따라 협의"

청와대는 18일 트럼프 행정부의 반도체 관세 부과 움직임에 대해 "(한미가 합의한) '불리하지 않은 대우' 원칙에 따라 한국 기업에 미치는 영향이 최소화하도록 협의를 해나가겠다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 "지난해 한미 양국이 관세협상 조인트 팩트시트(공동 설명자료)를 발표할 당시 반도체 부문에 대해 '주요국 대비 불리하지 않은 조건'을 한국에 적용한다는 점을 명시한 바 있다"며 이같이 말했다.

또 미국과 대만의 합의 사항을 자세히 분석하고 업계와 소통해 미국과 협의할 것이라고 설명했다. 반도체 경쟁국인 대만보다 불리한 상황에 놓이지 않도록 협상하겠다는 의미로 풀이된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 14일(현지시간) 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고령에 서명했다.

백악관은 "트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있고, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다"고 예고한 바 있다.

이에 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 전날 방미 후 귀국길 공항에서 "이번 조치는 엔비디아와 AMD의 첨단 칩, 그 두 종류에 초점이 맞춰져 있고 우리 기업들이 주로 수출하는 메모리칩은 제외돼 있다"고 설명했다.





다만 "2단계 조치가 언제, 어떤 형태로 확대돼 나올지 모르기 때문에 아직 안심할 단계는 아니다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

