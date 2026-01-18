"또 대박 났다" 낮부터 밤까지 '북적북적'…개막 2주 맞은 겨울축제 흥행 '폭발'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밤낚시·페스티벌로 체류형 관광 확대

개막 8일 만에 57만명…경제효과 기대

개막 2주차를 맞은 '2026 얼음나라 화천산천어축제'가 주말 동안 몰린 인파로 붐비며 흥행 열기를 이어가고 있다.

18일 연합뉴스에 따르면 강원도 화천군 산천어축제는 지난 10일 개막 이후 17일까지 누적 방문객이 약 57만4000명에 달했다. 이른 아침부터 가족 단위·연인·친구 방문객들이 줄지어 얼음낚시에 참여하는 모습이 이어졌다.

화천산천어축제장 전경. 화천군 연합뉴스

특히 매주 토요일 진행되는 선등거리 페스티벌과 밤낚시 프로그램이 관광객들의 체류 시간을 늘리며 도심 상권에도 활력을 불어넣고 있다. 올해 선등거리 페스티벌은 공연·퍼포먼스·전시·푸드트럭·참여형 콘텐츠가 강화됐다. 전날 행사에는 핀란드 로바니에미에서 온 '리얼 산타클로스'도 등장했다.

밤낚시 역시 인기 프로그램이다. 주간 얼음낚시터가 오후 6시에 문을 닫으면 오후 7시부터 별도 운영이 시작되며 평일 300명, 주말 약 1000명이 참여하고 있다. 개막 후 8일차인 17일까지 누적 입장객은 3623명이며, 이 중 2334명(약 64%)은 지역 숙박 후 영수증을 제출해 무료로 밤낚시를 이용한 관광객으로 집계됐다. 이는 야간 콘텐츠가 숙박 수요 및 지역 내 소비로 이어지는 효과를 보여주고 있다는 분석이다.

화천산천어축제장 전경. 화천군 연합뉴스

한파 속 안전 대비도 강화됐다. 선등거리 곳곳에는 난방기구가 설치됐으며, 화천군과 경찰은 혼잡과 저체온 위험 등에 대응하기 위해 순찰 및 차량 통제를 확대했다.





최문순 화천군수는 "산천어축제는 얼음낚시뿐 아니라 밤낮으로 즐길 콘텐츠가 가득한 겨울 놀이터"라며 "가족·연인·친구들과 방문해 낮과 밤의 다른 매력을 느껴보시길 바란다"고 말했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

