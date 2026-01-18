구직 포기 청년에 최대 350만원 지원…관악구, 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년도전지원사업 130명 선착순 모집

서울 관악구(구청장 박준희)가 구직을 단념한 청년들을 위한 '2026년 청년도전지원사업' 참여자를 모집한다고 18일 밝혔다.

고용노동부 공모사업으로 추진되는 이번 사업은 장기 미취업 상태이거나 구직 활동을 중단한 청년들의 사회 진입을 돕는다. 관악청년청에서 운영되며, 단계별 맞춤형 서비스를 제공한다.

청년도전지원사업 모집 홍보 포스터. 관악구 제공.

모집 대상은 최근 6개월 이상 취업이나 교육, 직업훈련 이력이 없는 청년이다. 구직단념청년(만 18~34세), 지역특화청년(만 35~39세), 자립준비청년, 청소년복지시설 입·퇴소 청년, 북한이탈청년 등이 해당한다.

단기·중기·장기 과정 등 5개 프로그램으로 구성됐으며, 약 130명을 선착순 모집한다. 참여자는 본인 상황에 맞춰 과정을 선택할 수 있다. 이수 상황에 따라 최소 50만원에서 최대 350만원의 참여수당을 받는다.

단기 과정은 올 3월 4일부터 4월 10일까지 운영되며 50만원을 지급한다. 중기 과정은 3월과 5월 시작으로 두 기수를 운영해 최대 220만원을, 장기 과정은 2월과 4월 시작으로 최대 350만원을 차등 지급한다.

교육과정은 밀착상담, 사례관리, 자신감 회복, 진로탐색, 취업역량강화 등으로 구성된다. 고용24 홈페이지(취업지원→청년도전지원사업) 또는 포스터 QR코드로 신청하면 된다. 문의는 관악청년청 02-883-8407.





박준희 관악구청장은 "청년들이 실패에 굴하지 않고 다시 한번 도전할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "앞으로도 청년들이 안정적으로 사회에 진입하고 꿈을 펼칠 수 있도록 실효성 있는 청년 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

