경과원, 22일 '중소벤처기업 지원시책 합동설명회'

경기도경제과학진흥원이 오는 22일 수원 영통 광교테크노밸리 경과원 경기홀에서 올해 '중소·벤처기업 지원시책 합동설명회'를 개최한다.

이날 설명회에는 경과원을 비롯해 경기지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 경기신용보증재단, 경기테크노파크, 코트라(KOTRA) 등 총 9개 유관기관이 참여한다.

각 기관은 올해 중점 추진 정책과 기관별 핵심 지원사업을 소개한다.

특히 이번 설명회에서는 인공지능(AI)과 반도체 등 신산업 분야 지원 확대 방안을 중점적으로 다룬다. 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위한 수출 지원 정책과 해외 진출 전략도 함께 소개한다. 스타트업을 위한 전용 자금 신설과 기술 기반 기업의 성장 단계별 지원 방향도 공유한다.

행사장 로비에는 기관별 상담부스를 운영한다. 자금 조달, 연구개발 과제 신청, 수출 인증, 해외 진출 등 분야별 1대1 상담을 제공한다. 기업은 현장에서 바로 궁금한 사항을 상담받을 수 있다. 기관 담당자와 직접 소통하며 기업 상황에 맞는 지원 방향을 안내받는다. 정책 설명과 상담을 동시에 받을 수 있도록 구성했다.

현장 방문이 어려운 기업인들을 위해 경과원 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 생중계도 병행한다.

설명회 관련 자료는 경기기업비서 홈페이지를 통해 제공한다. 이를 통해 시간과 공간의 제약 없이 정책 정보를 확인할 수 있도록 했다.

경과원은 이번 합동설명회 이후에도 정보 접근성이 낮은 기업들을 위해 도내 30개 지역을 순회하는 '찾아가는 설명회'를 진행한다.

김현곤 경과원장은 "이번 설명회는 창업부터 정책자금, 기술 개발, 혁신, 판로 개척, 수출에 이르는 기업 생애 전 주기 지원시책 정보를 한자리에서 확인할 수 있는 자리"라며 "경과원은 올해에도 체감도 높은 기업 지원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





참가를 희망하는 기업은 홍보 포스터에 게재된 QR코드나 경기기업비서를 통해 신청하면 된다. 참가비는 무료며, 선착순 200명에게 올해 기업지원 시책 자료집을 제공한다.





