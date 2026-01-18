김정은 은신한 지하벙커 파괴한다…드디어 실전 배치한 괴물 미사일 '현무-5'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 말부터 야전부대 배치

"北핵 위협에 상응하는 '공포의 균형' 실현"

탄두 중량이 8t에 달해 '괴물 미사일'로 불리는 '현무-5' 지대지 탄도미사일이 작전부대에 배치된 것으로 알려졌다.

지난해 10월 29일 국군의날 미디어데이 행사에서 공개된 '현무-5'. 연합뉴스

18일 군 소식통에 따르면 현무-5는 지난해 말부터 야전부대에 배치되기 시작했고, 이재명 정부 임기 중 작전배치가 완료될 예정이다.

현무-5는 북한 지휘부가 은신한 지하 벙커를 파괴하는 미사일로, 재작년과 지난해 국군의 날 행사 때 연이어 공개됐다. '한국형 3축 체계' 중 하나인 대량응징보복(KMPR) 수단이다.

북한의 핵·미사일 위협에 대응해 우리 군이 구축 중인 3축 체계는 미사일 발사 징후를 사전에 포착해 발사 전에 제거하는 '킬체인'에 한국형미사일방어체계(KAMD)와 대량응징보복을 더한 개념이다.

군 당국은 현무-5에 이은 차세대 미사일 체계도 개발하고 있다. 이른바 '현무-6', '현무-7'이라고 불리는 차세대 미사일은 현무-5보다 사거리가 길거나 탄두 관통력을 강화한 지대지 탄도미사일로 알려졌다.

차세대 미사일 개발도 비닉사업으로 추진되고 있으며, 군 당국은 현무-6이나 현무-7이라는 명칭은 사용하지 않고 있다.

안규백 국방부 장관은 지난해 언론과의 인터뷰에서 '차세대 미사일 체계' 개발계획을 전하며 "고위력 미사일(현무-5와 차세대 미사일)의 파괴력과 정확도 등 성능을 개량하고, 압도적 대응에 필요한 충분한 수량을 확보해 북한의 핵 위협에 상응하는 '공포의 균형'을 실현하겠다"고 강조한 바 있다.

안 장관은 '고위력 미사일도 북한 핵무기에 비해 위력이 떨어지는 것 아니냐'는 질문에는 "고위력 미사일 약 15∼20기 정도가 떨어지면 핵무기 이상의 위력을 발휘한다는 게 미사일 전문가들의 판단"이라며 "핵무기 못지않게 공포의 균형을 이룰 수 있는 것이 바로 현무-5"라고 답했다.





군 당국은 현무-5와 차세대 미사일을 포함해 '괴물 미사일' 수백기를 확보해 북한 핵무기에 대응하는 능력을 갖출 계획인 것으로 알려졌다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

