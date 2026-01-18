공정식 하남 부시장, '50만 자족도시' 현장 중심 실무 행보 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정식 제29대 하남시 부시장이 취임과 동시에 '지하철 5철' 기반 구축 등 핵심 현안을 직접 진두지휘하며 50만 자족도시 도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

공정식 제29대 하남시 부시장이 취임과 동시에 '지하철 5철' 기반 구축 등 핵심 현안을 직접 진두지휘하고 있다. 하남시 제공

AD

18일 하남시에 따르면 공 부시장은 시정 주요 사업의 신속한 파악과 역점 과제들의 차질 없는 추진을 위해 지난 14일부터 사흘간 '국별 주요 업무보고회'를 주재했다.

이번 보고회는 부임 초기의 관례적인 보고 절차를 탈피해 주요 현안과 역점 사업에 대한 날카로운 질의응답을 주고받는 실무형 방식으로 진행됐다. 공 부시장은 각 국·과장과 사업별 추진 현황 및 행정적 쟁점을 면밀히 공유하고, 향후 대책과 구체적인 실행 방안을 심도 있게 논의했다.

특히 공 부시장은 시민이 체감하는 교통 혁신의 핵심인 지하철 3·9호선 적기 준공과 위례신사선 본선 예타 통과, GTX-D·F 노선의 국가철도망계획 반영 등 '5철 시대' 완성을 위한 행정적 쟁점들을 면밀히 살폈다.

또한 19년간 정체됐던 캠프콜번 사업의 우선협상대상자 선정 및 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 공모 절차, 교산신도시 AI 클러스터 조성 등 하남의 미래 성장 동력이 될 대형 프로젝트들을 직접 챙기며 추진 속도를 높일 것을 주문했다.

공 부시장은 과천시 부시장을 역임하며 기초지자체 행정의 최일선을 이끌었을 뿐만 아니라, 경기도 미래산업과장과 사회혁신경제국장 등 핵심 보직을 두루 거친 정통 행정 전문가다. 시는 공 부시장의 이러한 경력이 첨단산업단지 구축과 대기업 유치 등 하남의 경제 지도를 새롭게 그리는 데 큰 동력이 될 것으로 기대하고 있다.





AD

공 부시장은 "하남시가 자족도시로 전환하는 결정적 골든타임에 부시장이라는 중책을 맡아 책임감이 막중하다"며 "경기도와 일선 현장에서 쌓아온 행정 노하우를 아낌없이 발휘해 주요 현안을 완수하고, 시민들이 변화를 피부로 체감할 수 있는 성과를 만들어내겠다"고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>