<부이사관 승진> ▲기획조정실장 송문호 <부이사관 전보> ▲만세구청장 홍노미 <서기관 승진> ▲인사과 우정수 ▲성평등가족국장 이희정 ▲교육체육국장 윤순석 ▲만세구 대민협력관 손훈기 ▲봉담읍장 박정은 ▲농정해양국장 김조향 ▲효행구보건소장 유종우 <서기관 전보> ▲돌봄복지국장 신현주 ▲기업투자실장 박홍서 ▲효행구청장 최병주 <사무관 승진(직대)> ▲언론담당관 정태상 ▲비서실장 김완기 ▲이주민지원과장 최진영 ▲노사협력과장 유정현 ▲기후환경정책과장 장주철 ▲신재생에너지과장 남원주 ▲맑은물운영과장 권혜경 ▲만세구 안전건설과장 아승호 ▲만세구 돌봄복지과장 최현순 ▲효행구 자치행정과장 오수정 ▲효행구 안전건설과장 조강은 ▲효행구 돌봄복지과장 이윤희 ▲병점구 돌봄복지과장 이미숙 ▲동탄구 자치행정과장 전민석 ▲동탄구 가정보육과장 조지현 ▲동탄구 세무과장 천근희 ▲향남읍 총무과장 박경근 ▲향남읍 산업건설과장 조동욱 ▲장애인복지과장 나성혜 ▲효행구 경제환경과장 최정우 ▲동부공원관리과장 원찬희 ▲병점구 안전건설과장 조문형 ▲만세구보건소 건강증진과장 이미애 ▲병점구보건소 건강증진과장 조정희 ▲만세구 환경관리과장 김봉균 ▲안전정책과장 김영준 ▲투자유치과장 김영성 ▲만세구 도시건축과장 유치각 <사무관전보> ▲균형발전과장 신현배 ▲군공항대응과장 신동호 ▲행정지원과장 나원영 ▲세정과장 노종순 ▲징수과장 윤호규 ▲재산관리과장 성혁모 ▲통합돌봄과장 지현 ▲위생정책과장 김동연 ▲저출생대응과장 윤정자 ▲농업정책과장 이교열 ▲철도전략과장 김성규 ▲효행구보건소 보건행정과장 이은미 ▲효행구보건소 건강증진과장 김은영 ▲병점구보건소 보건행정과장 임은숙 ▲도시정책과장 장병순 ▲도시계획상임기획단장 최성수 ▲문화예술과장 조한용 ▲교육지원과장 박노영 ▲평생학습과장 김향겸 ▲체육진흥과장 유영건 ▲전국체전추진단장 오현문 ▲공동주택과장 서붕기 ▲건축과장 정명조 ▲만세구 자치행정과장 황당연 ▲만세구 민원토지과장 조남철 ▲만세구 세무1과장 박재범 ▲만세구 세무2과장 임인옥 ▲만세구 경제교통과장 박상철 ▲만세구 허가민원1과장 박회범 ▲만세구 허가민원2과장 박재영 ▲만세구 현장민원실장 김순희 ▲효행구 민원토지과장 인미경 ▲효행구 세무과장 오추섭 ▲효행구 도시건축과장 김현갑 ▲병점구 민원토지과장 신기섭 ▲병점구 세무과장 이성섭 ▲병점구 경제환경과장 황상봉 ▲동탄구 돌봄복지과장 김형옥 ▲동탄구 경제교통과장 최은석 ▲송산면장 엄태희 ▲서신면장 김규진 ▲새솔동장 송지혜 ▲진안동장 이영혜 ▲동탄2동장 이영희 ▲의회사무국파견 김언중 신광호 ▲경기도교류파견 권석민
