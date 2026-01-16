부천 금은방 주인 살해 40대, 정장 갈아입고 도주…계획 범죄 정황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천서 금은방 주인 살해

2000만원 상당 귀금속 등 훔쳐

범행 후 옷 갈아입어…가방서 여권 발견

경기 부천에서 금은방 주인을 살해한 40대가 범행 후 옷을 갈아입는 등 계획적으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

범행 후 양복으로 환복한 피의자. 경기남부경찰청, 연합뉴스

연합뉴스 보도에 따르면 경기 부천원미경찰서는 강도살인 혐의로 40대 A씨의 구속영장을 신청할 예정이라고 16일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 12시7분께 부천시 원미구 금은방에서 이곳 주인인 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 50여점(시가 2000만원 상당)과 현금 200만원을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, A씨는 범행 후 미리 챙겨온 정장으로 갈아입고 입었던 옷을 길거리에 버린 채 여러 차례 택시를 타고 서울 종로구로 도주한 것으로 나타났다.

A씨와 B씨는 서로 모르는 사이로, A씨는 여성 혼자 운영하는 금은방을 범행 대상으로 노린 것으로 파악됐다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 서울경찰청 공조를 통해 사건 발생 5시간여 만인 전날 오후 5시34분께 서울 종로구 길거리에서 A씨를 긴급체포했다.

그는 훔친 귀금속을 금은방 여러 곳에서 되판 것으로 파악됐다. 또 검거 당시 범행에 사용한 흉기와 현금, 여권 등을 갖고 있었다.

A씨는 경찰 조사에서 "빚이 많아 범행을 저질렀다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

앞서 B씨의 남편은 금은방에서 쓰러진 B씨를 발견한 뒤 전날 오후 1시1분께 "아내가 흉기에 찔렸다"고 119에 신고했다. 가슴 등을 크게 다친 B씨는 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 A씨의 신상정보 공개 여부도 검토할 예정이다. 특정중대범죄 피의자 등 신상 공개에 관한 법률(중대범죄신상공개법)은 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 사건에서 피의자의 범죄 사실이 충분히 입증됐을 때 신상을 공개하도록 정한다.





경찰은 A씨가 계획적으로 범죄를 저지른 것으로 보고 구체적인 범행 경위를 조사할 계획이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

