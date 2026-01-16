무인기 군경합동조사TF, 민간인 용의자 1명 조사 중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군경합동조사 태스크포스(TF)는 16일 북한의 무인기 침투 주장과 관련해 민간인 용의자 1명에 대해 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰청은 국가수사본부는 이날 언론공지를 통해 "합동조사TF에서는 민간인 용의자 1명을 출석요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다"고 말했다.

합동조사TF는지난 12일 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모로 구성됐다.

앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했고, 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하지 않고 있다며 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝혔다.





이재명 대통령은 "(민간 무인기의 침투가) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 군경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

