강원도, 동물방역·보호·위생에 438억 투입…‘가축질병 청정지대’ 굳힌다

가축질병 '차단'·동물복지 '강화'·축산물 '안전'

강원이 만드는 2026 동물복지 청사진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 '동물방역, 반려동물 보호·복지 및 축산물 위생·안전' 분야에 총사업비 438억원을 투입하여 가축전염병 청정 지역 유지, 동물 보호·복지 강화, 축산물 안전사고 제로화에 역점을 두고 사업을 추진한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

세부적으로 동물방역 분야는 △가축전염병 예방백신 등 축산농가 가축질병 예방약품 지원(109억원) △통제초소 운영 및 소독비용 지원(54억원) 등 상시 방역체계 구축 등에 총 368억원 , 반려동물 분야는 △유기·유실동물 구조·보호 등 유기동물 보호·관리(30억원), △반려동물놀이터 설치 등 반려동물 문화 조성(5억원) 등 강원형 반려동물 복지 종합 시스템 구축을 위해 36억원을 투입한다.

축산물 분야는 △유통 식육·달걀 검사 등 축산물 안전관리(21억원) △축산물 검사 및 장비 구입 등 지원(13억원) 등 도민 안심 먹거리 제공을 위해 34억원을 투입하여 중점 추진한다.

특히 올해에는 '민간 검사기관 구제역 항체검사'(2억원), '염소 질병 예방 지원'(7000만원), 반려동물 도민학교(5000만원) 등 신규 사업을 추진하여 가축질병 관리 강화 및 성숙한 반려동물 문화 조성을 도모한다.





김진태 도지사는 "2026년도에도 철저한 차단방역과 신속한 대응을 통해 2025년에 이어 아프리카돼지열병 등 사회재난형 가축전염병 비발생을 지속해 나가며, 증가하는 반려인구 추세에 부응해 도민 모두가 공감하는 건전한 반려동물 문화 정착과 함께, 깨끗하고 신뢰성 높은 축산물 공급을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

