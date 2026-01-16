자생한방병원, '자생메디컬아카데미 겨울 인턴십 프로그램' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국·캐나다·태국·한국 등 4개국 의대생 등 참가

자생한방병원이 지난 5일부터 2주간 해외 의대생 및 의대 진학 준비생을 대상으로 '2026 자생메디컬아카데미 겨울 인턴십 프로그램'을 진행했다고 16일 밝혔다.

‘2026 자생메디컬아카데미 겨울 인턴십 프로그램’에 참여한 학생들이 한의치료를 체험하는 모습. 자생한방병원

AD

이번 프로그램엔 미국, 캐나다, 태국, 한국 등 4개국에서 선발된 총 5명의 의대생 및 예비 의료인이 참가했다. 참가자들은 미국 플로리다대학교, 텍사스대학교 샌안토니오, 노스이스턴대학교, 포모나 칼리지, 태국 카셋삿대학교 등에 재학 중이거나 졸업한 이들로 구성됐다. 이들은 2주간 자생한방병원 진료 시스템과 치료 환경을 경험하며 한의학과 통합의학에 대한 이해를 넓혔다.

인턴십 프로그램은 ▲자생한방병원 임상 참관(외래 진료 및 치료 과정 관찰) ▲한의학 및 통합의학 이론 강의 ▲약침, 추나요법, 동작침법 등 주요 치료 기법 실습 ▲의료진과의 질의응답 ▲CME(Continuing Medical Education) 강의 제작 ▲최종 발표 및 수료식 등으로 구성됐다. 또한 참가자들은 자생메디바이오센터를 방문해 약침 제조 및 연구 시설을 견학하고, 한의학의 과학화 및 표준화를 위한 연구 시스템을 체험했다.

이진호 자생한방병원 병원장은 "자생메디컬아카데미 인턴십 프로그램은 전 세계 미래 의료인을 대상으로 한의학과 통합의학의 인식을 제고하고, 글로벌 의료 인재로의 성장을 지원하는 프로그램"이라며 "앞으로 지속적인 국제 교류와 교육을 통해 한의학의 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 했다.





AD

한편 자생한방병원은 동아시아 유일 ACCME(미국평생의학교육인증원) 인증 보수교육기관으로, 해외 의료진과 의대생들을 대상으로 한 교육 프로그램을 운영 중이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>