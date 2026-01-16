인천시, 설맞이 지역기업 제품 할인행사…온·오프 최대 30%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 설을 앞두고 지역 중소기업과 사회적경제기업의 판로 확대를 돕기 위해 상생유통지원센터 '더담지' 할인행사를 연다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 온·오프라인을 연계해 운영된다. 온라인 행사는 오는 19일부터 다음 달 6일까지, 오프라인 행사는 다음 달 2일부터 13일까지 열린다.

온라인 판매는 인천이음 36.5+, 우체국, 네이버 스마트스토어, 동반성장몰, 농협몰, 카카오 모바일 쇼핑몰 등 6개 온라인 플랫폼을 통해 진행된다. 오프라인 매장은 미추홀구 제물포역사 1층에 있는 상생유통지원센터에서 운영된다.

행사 참여 기업별로 온라인에서는 20∼30%, 오프라인에서는 최대 30% 할인 혜택이 제공돼 식품, 생활용품, 선물용품 등 설 수요가 많은 품목을 저렴하게 구매할 수 있다.

특히 올해는 보다 많은 시민이 혜택을 고르게 누릴 수 있도록 1인당 구매 수량을 10개 이내로 제한한다. 이는 지난해 적용했던 1인당 할인 금액 10만원 제한 방식에서 개선한 것으로 일부 구매자에게 판매가 집중되는 현상을 완화하기 위한 조치다.





인천시 관계자는 "이번 행사를 통해 지역 기업의 안정적인 판로를 확보하고 시민이 상생과 가치를 함께 소비하는 유통 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

