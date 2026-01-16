bhc, 말레이시아 12호점 '선수리아포럼점' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세티아 알람 지역 내 복합 쇼핑 공간에 오픈

35평 규모 풀다이닝 형태로 운영

bhc가 말레이시아 셀랑고르 주 샤알람에 위치한 신도시 세티아 알람 지역에 12호 매장 '선수리아포럼점'을 열었다고 16일 밝혔다.

12호 매장은 주거·오피스와 연계된 복합 쇼핑 공간 '선수리아 포럼 몰(Sunsuria Forum Mall)'에 자리하고 있다. 인근에는 말레이시아 주요 대형 쇼핑몰 세티아 시티 몰과 각종 전시, 행사, 스포츠 경기가 개최되는 컨벤션 센터가 있어 다양한 연령의 현지인 및 관광객이 유입될 것으로 기대된다.

매장은 약 35평 규모로 쇼핑과 여가를 즐기러 온 가족은 물론 친구나 연인과 편안하게 식사하고 대화를 즐길 수 있는 '풀 다이닝(Full Dining)' 형태로 운영한다. 배달 및 포장 서비스도 함께 제공한다.

bhc 말레이시아 12호점 '선수리아포럼점' 매장 전경. bhc

판매 메뉴는 '뿌링클'과 '맛초킹' 등 bhc의 시그니처 치킨과 현지 입맛을 고려한 특화 메뉴로 구성됐다. 말레이시아의 식문화 특성에 맞춰 '홀(whole)' 치킨 대신 조각 치킨 메뉴로 부담 없이 즐길 수 있도록 했으며, 치킨과 밥을 함께 제공하는 '치밥(치킨+밥)' 콘셉트의 메뉴도 도입했다. 또한 말레이시아 전통 음식 '나시르막(Nasi Lemak)'에서 착안한 '삼발' 소스를 곁들인 후라이드 치킨과 '컬리후라이', '마라칸' 등 기존 말레이시아 매장에서 인기를 입증한 현지화 메뉴도 판매 중이다.

bhc는 이번 말레이시아 12호점 외에도 최근 인도네시아 1호점을 오픈하는 등 해외 매장을 확대해 나가고 있다. 뿌링클, 맛초킹 등 해외에서도 인기가 높은 메뉴와 시장 분석을 통한 특화 메뉴 구성으로 현지인들의 입맛을 사로잡는 중이다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 "말레이시아 시장 진출 이후 K-푸드와 K-치킨에 대한 관심이 갈수록 높아지면서 현지에서 bhc를 찾는 글로벌 고객들도 급증하고 있다"면서 "기존 매장들의 성과에 힘입어 앞으로도 bhc의 대표 치킨들에 더해 국가별 상황과 식문화 등을 종합적으로 고려한 다양한 현지화 메뉴를 선보이며 동남아 지역을 중심으로 글로벌 시장 확대에 더욱 주력해 나갈 계획"이라고 말했다.





한편, bhc는 현재 말레이시아를 포함해 홍콩, 싱가포르, 미국, 캐나다 등 해외 8개국에서 40개 매장을 운영 중이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

