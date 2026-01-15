금산군, 초·중생 85명 겨울방학 '해외어학연수' 필리핀으로 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 개인 수준 맞춘 수업·현지문화 탐방 등 진행



학생 1인당 385만원(군 지원 285만원, 학생 자부담 100만원)

금산군 지역 내 초·중학생 85명이 필리핀에서 진행되는 해외어학연수를 위해 15일 출발했다.

이번 연수는 (재)금산교육사랑장학재단(이사장 조신영)에서 운영하며 비용은 학생 1인당 385만 원(군 지원 285만 원, 학생 자부담 100만 원)이다. 연수 일정은 2월 11일까지며 초교생 49명과 중학생 36명이 참여한다.

교육 프로그램은 학생 개인 수준에 맞춘 원어민 1대 1 수업, 1대 4 그룹 수업, 단어 암기 등 하루 10교시 정규수업을 진행하고 마닐라 시티투어 등 현지 문화 탐방과 현지 학교 방문 특별프로그램, 진로 및 인성 전문 교육 등을 병행할 예정이다.

조신영 이사장은 "이번 연수에 참가한 학생들이 새로운 경험을 통해 한층 더 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "프로그램을 원활히 운영해 학생들이 안전하게 연수를 마칠 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





박범인 금산군수는 "이번 어학연수를 통해 우리 학생들이 영어에 대한 자신감을 키우고 글로벌 인재로 성장하는 기회를 얻길 바란다"며 "학생들이 불편함이 없이 알찬 연수를 경험할 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 전했다.





