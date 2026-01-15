경찰, '김병기 차남 특혜 편입 의혹' 수사 착수…숭실대 직원 소환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 김병기 더불어민주당 의원 차남의 숭실대 특혜 편입 의혹에 대한 수사에 본격 착수했다.

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 더불어민주당 윤리심판원에 출석하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

15일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난주 숭실대 교직원들을 참고인 신분으로 불러 조사한 것으로 알려졌다. 이 사건을 폭로한 김 의원의 전 보좌진 진술에 따르면 김 의원은 측근인 이지희 동작구의원 소개로 2021년 말 숭실대를 방문해 당시 총장에게 편입을 언급했다고 한다.

경찰은 숭실대 직원들을 소환해 김 의원 차남의 편입학 과정을 물은 것으로 알려졌다. 또 전 보좌관 A씨를 재소환해 김 의원이 숭실대 입학 업무를 방해했다는 의혹에 대해서도 보강 진술을 받았다.

경찰은 전날 김 의원 자택 등 6곳을 압수수색하는 과정에서 이 구의원 사무실 PC에 저장된 '숭실대 입학 컨설팅' 자료를 발견했으나, 영장에 공천헌금과 관련된 '정치자금법 위반' 혐의만 적시된 탓에 해당 자료를 확보하지 못한 것으로 전해진다.

한편 경찰은 이날 김 의원 관련 '수사 무마 의혹'을 받는 전 동작경찰서 지능범죄수사팀장 박모씨도 피의자 신분으로 불러 9시간가량 조사했다. 박씨는 직권남용, 청탁금지법 위반 등 혐의를 받는다.





박씨는 조사를 마친 뒤 '무혐의 처분을 내린 이유가 뭐냐', '김 의원에게 수사 문건을 전달했느냐', '김 의원 측과 강남에서 식사한 적 있느냐' 등 취재진 질문에 묵묵부답을 현장을 떠났다. 다만 공천헌금 의혹이 담긴 탄원서를 상급 기관에 일부러 보고하지 않았던 것인지를 묻자 "탄원서는 내가 담당한 사건이 아니다"라고 답했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

