국대 AI 고배 마신 네이버 "과기부 판단 존중…패자부활전 검토 안 해"

정부가 추진하는 독자 인공지능(AI) 파운데이션 프로젝트의 1차 단계평가에서 탈락한 네이버클라우드가 정부의 판단을 존중한다는 입장을 내놨다. 네이버클라우드는 정부가 1개 정예팀을 추가로 선발하기로 한 데 대해서도 출전을 검토하지 않고 있다는 입장이다.
네이버클라우드는 15일 과학기술정보통신부의 독자 AI 파운데이션 프로젝트 1차 단계평가가 끝난 뒤 낸 입장문을 통해 "과기정통부의 판단을 존중한다"며 "앞으로 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
네이버클라우드는 이날 오후 과기부의 1차 평가 결과 발표 직후 긴급 회의를 가진 뒤 입장문을 통해 이같이 전했다.
네이버클라우드는 정부가 1개 정예팀을 추가로 선정하기로 한 데 대해서도 "(출전을) 검토하고 있지 않다"고 설명했다. 정부의 추가 정예팀 선정에는 1차 단계평가에서 탈락한 네이버클라우드와 NC AI 컨소시엄도 지원이 가능하다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 또 다른 탈락팀인 NC AI는 아직 특별한 입장을 내놓지 않은 상황이다.
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>