돈룩업, 알파드라이브원 데뷔 기념 아티스트 위드 프레임 전국 매장서 공개

셀프 포토부스 브랜드 돈룩업(DON'T LXXK UP)이 글로벌 K-팝 초대형 신인 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)과 함께한 '아티스트 위드 프레임'을 전국 매장에 정식 출시한다고 밝혔다.

이번 아티스트 위드 프레임은 올리브영 N 성수에서 진행 중인 '알파드라이브원 with 브링그린 팝업'에서 먼저 공개돼 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

성수 팝업에서는 NORMAL 타입 1종만 선보였으나, 전국 매장에서는 NORMAL을 포함해 HALF, FULL까지 총 3종의 아티스트 위드 프레임이 출시될 예정이다.

또한 돈룩업은 지난해 11월 중국 상하이 우캉맨션 인근에 첫 해외 매장을 오픈하며 글로벌 시장 진출에 나섰다. 이번 알파드라이브원 프레임은 해당 매장에서도 함께 만나볼 수 있다.

돈룩업 관계자는 "팝업에 방문한 팬들뿐만 아니라, 더 많은 팬들이 데뷔의 순간을 함께 경험할 수 있도록 전국 및 해외 확대 운영을 결정했다"며 "앞으로도 아티스트와 팬을 연결하는 특별한 경험을 국내를 넘어 글로벌 무대 전반으로 확장해 나갈 계획"이라고 전했다.





한편, 알파드라이브원 프레임은 다음 주 월요일(19일)부터 전국 돈룩업 매장과 중국 상하이 매장에서 동시 운영된다. 돈룩업은 이를 기념해 1월 19일부터 2월 18일까지 아티스트 프레임 인증 이벤트를 진행하며, 당첨자에게는 알파드라이브원 멤버 개인 '돈룩업' 컷에 친필 사인을 더한 사인본을 증정할 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

